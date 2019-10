Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool, FC Barcelona, Napoli si Valencia au obtinut victorii in deplasare, miercuri seara, in etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Liverpool, campioana en titre, s-a impus fara probleme la Genk, cu 4-1, prin dubla lui Oxlade-Chamberlain si reusitele lui Mane si Salah.…

- Slavia Praga, echipa romanului Nicolae Stanciu (26 de ani), infrunta Barcelona in Grupa F a Ligii Campionilor, miercuri, de la ora 22:00, in Cehia. Menajat in campionat, Stanciu viseaza sa incurce Barca in grupa mortii. „M-as bucura sa joace cu toate vedetele, avem o sansa unica in viata sa le vedem…

- Atacantul roman Nicolae Stanciu (26 de ani) e vazut de Gazzetta dello Sport marele pericol al Slaviei. Italienii si-au amintit de meciul mare facut de el cu Vasluiul pe San Siro (scor 2-2 cu Inter Milano), unde a marcat din penalty in play-off-ul Europa League. Inter - Slavia Praga se joaca in grupele…

- Ovidiu Hațegan va conduce meciul dintre Borussia Dortmund și Barcelona, din grupele Ligii Campionilor. Arbitrul aradean a arbitrat in fiecare sezon echipa catalana din 2016. Ultima oara, Messi a lipsit din cauza unei fracturi la antebraț. Acum e incert. Ovidiu Hațegan e atras de Barcelona. Din 2016,…

- Slavia Praga a facut astazi antrenamentul oficial inaintea returului cu CFR Cluj din play-off-ul Ligii Campionilor. Partida se va juca miercuri in Cehia, de la ora 22:00. Slavia Praga - CFR Cluj (1-0 in tur) e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport Jucatorii…

- Nicușor Stanciu (26 de ani) s-a maturizat dupa experiențele in strainatate, o spune chiar el. Ce șanse ofera Slaviei, CFR-ului și FCSB-ului in cupele europene, ce ar vrea sa se intample la partida „tricolorilor” cu Spania. Nicușor Stanciu a adus pericolul in casa CFR-ului și, exceptand o noua tentativa…

- Nicolae Stanciu (26 de ani) a vorbit la finalul partidei din Gruia, scor 1-0 pentru Slavia in turul play-off-ului Ligii Campionilor și a recunoscut ca nu și-ar fi dorit sa lupte cu o echipa romaneasca pentru calificarea in grupe. Returul din Cehia va avea loc miercuri, 28 august. ...