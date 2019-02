Stiri pe aceeasi tema

- Specialitati din slanina decorate cu foita de aur, dar si praline cu ciocolata, chilli si slanina sau alte preparate inedite, dar si unele traditionale pot fi gustate in cadrul Festivalului SlanaFest, ajuns in acest an la a patra editie. Potrivit presedintelui Asociatiei Culturale Euro…

- Fursecuri fragede cu crema de ciocolata si mentaIn zilele de weekend petrecute cu prietenii sau diminetile lenese care se prelungesc in pat, o buna idee de resfat este combinarea cafelei aburinde cu delicioasele fursecuri cu ciocolata si menta.

- Indiferent de calitatea fainei noi o vom cerne de 2 ori inainte de a incepe lucrul, asta pentru a fi aerisit. Faina cernuta o vom pune intr-un vas mai mare si ne vom ocupa de maia. Mai intai vom inmuia drojdia intr-un castronel cu putin lapte caldut (nu fierbinte ca nu va creste drojdia, respectiv…

- 12 persoane, din care 6 copii, au ramas fara adapost in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de marți spre miercuri care a distrus baracile in care locuiau din zona Pata Rat a rampei de gunoi a municipiului Cluj-Napoca, informeaza Mediafax.Reprezentanții ISU Cluj au declarat, miercuri, ca…

- Grupul italian Barilla, renumit in intreaga lume pentru pastele si macaroanele sale, a confirmat joi ca va lansa in ianuarie o crema de ciocolata numita Pan di Stelle, care ar putea deveni un concurent serios pentru marca Nutella, transmite Reuters.

- 1 decembrie 2018. O suta de ani de la Marea Unire au trecut, cu bune și cu rele. În aceste momente țara trece prin perioade exrem de nesigure. Cu toate astea, mai sunt români care spera și care încearca sa le insufle și tinerilor iubirea pentru patrie. Costume populare pe…

- Trei statui - ale cardinalului greco-catolic Iuliu Hossu, participant la Unirea de la Alba Iulia din 1918, mitropolitului Bartolomeu Anania si episcopului Nicolae Ivan - au fost dezvelite, vineri, la Cluj-Napoca, in cadrul unor ceremonii de Centenar.

- Veste buna pentru locuitorii orașului Cluj-Napoca din Romania. Primaria a anunța 60 de autobuze Mercedes care urmeaza sa deserveasca transportul in comun. Aceste autobuze au ceva deosebit spre deosebire de transportul public din Chișinau.