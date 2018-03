Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarea ședința a Consiliului Local, va fi supus votului proiectul de Hotarare prin care se aproba lista actelor administrative fiscale, a actelor de executare și altor acte emise de Direcția Impozite și Taxe prin email, valabile doar cu semnatura electronica a organului fiscal. Odata cu aceasta…

- Primaria Capitalei incepe un program de reabilitare termica a blocurilor. Declarația a fost facuta de primarul Gabriela Firea la inceputul ședinței de consiliu de miercuri, 28 martie. ”Voi supune votului Consiliului un program prin care și Primaria Capitalei sa demareze un program municipal pentru a…

- In urma protestului organizat de sindicatele din politie, care a avut loc in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne, sambata dimineata, pe retelele de socializare a aparut o poza cu doi protestatari care isi faceau nevoile pe Biserica Kretzulescu, de pe Calea Victoriei, una dintre cele mai…

- CFR Calatori a anulat vineri, din cauza zapezii si a viscolului, 72 de trenuri pe mai multe rute, in timp ce in Gara de Nord din Capitala se inregistreaza intarzieri cuprinse intre 20 si 65 de minute. Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna, dar toate sectiile de cale ferata sunt deschise,…

- Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, viscol si vizibilitate scazuta. In Bucuresti si in zece judete, autoritatile au suspendat cursurile, iar CFR anunta ca 18 trenuri care circulau din Bucuresti catre Constanta…

- Scolile vor fi inchise vineri, din cauza vremii, in Capitala si in zece judete vizate de avertizarile meteorologice, potrivit Ministerului Educatiei. O avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, a intrat in vigoare joi, la ora 15.00.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, va propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) doua proiecte referitoare la acordarea unui sprijin financiar pentru analizele necesare in timpul sarcinii, respectiv pentru fertilizare in vitro. "Primul se refera la un sprijin acordat de…

- Primarul General, Gabriela Firea, a semnat astazi, la sediul Municipalitatii, cu presedintele asociatiei Colectiv GTC 3010, Eugen Iancu, si cu managerul spitalului “Sf. Ioan”, dr. Robert Agafitei, un protocol de colaborare pentru construirea unei noi maternitati in Capitala.Conform protocolului,…

- In București va ninge in cursul acestei saptamani, cele mai mari cantitați de precipitații fiind prognozate marți și joi. Pe rețelele de socializare au fost deja lansate ”avertizari”, potrivit carora primarul general, Gabriela Firea, va lua decizia suspendarii cursurilor. Școlile ar urma sa fie inchise…

- Un fenomen rar s-a produs in capitala. Ploaia inghețata a cuprins mașinile și drumurile. Urmeaza sa ne confruntam și cu ninsori in Capitala. In București vom avea -5 grade minim pentru zilele...

- La jumatatea lunii decembrie a anului 2017, Romania ramanea inmarmurita dupa crimele de la metrou din Capitala. Dupa o cautare intensa, Magdalena Șerban, autoarea asasinatului a fost prinsa, iar expertiza medicala a scos la iveala faptul ca avea discernamantul mult redus. Acum, chiar și inchisa la Jilava,…

- Nicio masina nu este atat de puternica incat sa invinga gropile de pe soselele romanesti, care parca au iesit mai multe de sub zapada. Autoritatile promit deocamdata sa le astupe si sa se apuce de asfaltari serioase in aprilie.

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Liviu Dragnea a precizat, inaintea sedintei CEX de luni ca va propune sa se realizeze o "repartizare completa si echilibrata a PSD in toata tara", urmand ca partidul sa aiba 16 vicepresedinti, cate doi pentru fiecare regiune. "Sa incepem sa realizam paritatea femei – barbati - 8 femei si 8…

- Primaria Capitalei a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de cladiri din Bucuresti, anunta primarul general, Gabriela Firea. Ea afirma ca alte 100 de cladiri aflate in diferite stadii de degradare urmeaza sa fie consolidate in primavara acestui an, iar pentru…

- 'Daca colegele mele de la organizatia de femei ma vor recomanda, le voi multumi, ma voi simti onorata si voi candida pentru un post de vicepresedinte al PSD. Mi-as dori nu atat pentru functia in sine, pentru ca oricum cea mai mare activitate a mea este la Primaria Capitalei, ci pentru faptul ca ar…

- Lista trenurilor anulate pe 2 martie 2018, din cauza vremii. CFR Calatori anunța ca renurile intra treptat in graficele normale de circulație. La aceasta ora, traficul este deschis pe toate magistralele, nu sunt trenuri blocate, circulația fiind adaptata in continuare la condițiile de iarna. In cursul…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Guvernul a aprobat lista actualizata a locurilor de munca incadrate in condiții speciale, pentru care se acorda dreptul la pensie inainte de termenul reglementat de legislație, transmite IPN. Lista utilizata pina acum a fost elaborata la inceputul anilor 90. Intre timp, unele locuri de munca au disparut…

- Din cauza condițiilor meteorologice, cursurile au fost suspendate in toate școlile, gradinițele și liceele din Capitala, pana pe data de 2 martie. In acest context, Primaria Sectorului 4 vine in ajutorul parinților care nu au unde sa-și lase copiii in aceasta perioda, punandu-le la dispoziție opt centre…

- Romania este in continuare afectata de valul de frig polar care s-a abatut asupra Europei. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Doua treimi din teritoriu se afla deja sub incidența unor coduri galbene sau portocalii de ger, ninsoare și…

- Primaria Capitalei sustine ca 80% din arterele principale sunt curatate “la negru” si jumatate din strazile secundare au fost deszapezite, actionandu-se cu 370 de utilaje si peste 400 de persoane. In schimb, soferii se plang ca traficul este infernal, iar pietonii reclama ca nu se poate circula, fiind…

- Vremea in București, 28 februarie 2018. Capitala este sub avertizare cod galben de ninsori și viscol și sub cod portocaliu de ger, miercuri. Din cauza condițiilor meteo, școlile raman inchise și astazi . In București este in vigoare, pana la ora 23:00, un cod galben de ninsoare și viscol. Ramane valabil…

- O ambulanța cu doi copii bolnavi și mamicile acestora a ramas inzapezita de la 3.00 dimineața in apropiere de localitatea Tașaul. Ambulanța plecase de la Spitalul Județean Tulcea spre cel din Constanța dar nu a facut fața drumului, chiar daca era 4×4. Autoritațile din județul Constanța au trimis ajutoare…

- Confruntati cu primul val de ger serios din aceasta iarna, romanii au consumat mai multa energie electrica, nivelul fiind apropiat de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Consumul de…

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- O grupare de crima organizata din Dublin ce are la conducere un traficant de droguri dorește anihilarea rivalilor cu orice preț. Gruparea, ce activeaza la nivel internațional și-a „infaptuit” o așa-zisa „lista a morții”, unde cei vizați sunt trecuți și, mai apoi, anihilați.

- Locuitorii Capitalei care circula cu transportul in comun de suprafata si isi pun speranta ca vor avea vara aer conditionat si, in general, conditii civilizate pentru care platesc bilet sau abonament au aflat ca s-a facut un prim pas pentru innoirea parcului auto al RATB. Mai exact ca Primaria Capitalei…

- Politia Capitalei a fost sesizata luni, prin 112, cu privire la faptul ca in interiorul Curtii de Apel Bucuresti se afla o bomba. Autoritatile evacueaza cladirea si a fost solicitat si sprijin pirotehnic.

- Autoritatile locale si judetene vor cheltui fonduri semnificative in acest an pentru realizarea de monumente. In timp ce Primaria vrea sa amplaseze un drapel national vizavi de Sala Sporturilor, Consiliul Judetean (CJ) vrea un monument intitulat „Iasi - Capitala celor 3 Uniri" in vecinatatea Casei Patrate.…

- Sirenele au sunat cu 72 de secunde inainte de cutremur, in Mexic. Alarma de seism a sunat in capitala Mexicului cu 72 de secunde inainte ca miscarea telurica sa fie resimtita, ceea ce le-a dat oamenilor timp sa iasa din case, a spus primarul Miguel Angel Mancera. Autoritatile au spus ca nu au fost raportate…

- Autoritatile lupta continuu impotriva consumatorii de droguri. Un alt individ a ajuns pe mana ofiterilor, dupa ce in locuinta acestuia au fost depistate substante asemanatoare cu narcoticele.

- Pe mai multe strazi din Capitala miercuri, 14 februarie, va fi sistata apa la robinet. Furnizarea apei potabile va intrerupta intre orele 09.00 si 16.00, timp in care vor fi efectuate lucrari de inlocuire a robinetelor si a apometrelor, transmite IPN.

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat marti, in cadrul conferintei '70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti - Tel Aviv - Ierusalim', ca in proiectul de buget al Capitalei pentru acest an a fost prevazuta o suma in vederea refacerii 'din radacini' a Cartierului Evreiesc din Bucuresti.…

- In centrul Capitalei nu va mai intra nicio masina care polueaza. Asta prevede un proiect aflat acum in dezbatere publica. Din cauza traficului infernal, Autoritatea pentru Transport Bucuresti-Ilfov vrea să impună un sistem ca în Germania, unde pe baza unei viniete verzi pot circula în…

- Seful serviciilor de informatii din Germania spune ca regimul comunist a cumparat tehnologie pentru construirea de rachete, dar posibil si pentru programul nuclear. Autoritatile au reusit sa impiedice unele tranzactii. Totuși, ce anume au reusit sa obtina nord-coreenii prin intermediul misiunii diplomatice…

- Va ninge in Bucuresti, duminica seara si luni dimineata, Capitala fiind sub incidenta unei atentionari meteo. "In Bucuresti nu se semnaleaza precipitatii abundente, iar prognoza precizeaza ca in cursul noptii precipitatiile isi vor face aparitia si in zona Capitalei, sub forma de ploaie si lapovita,…

- Un jandarm lovește un batran la protestul din 20 ianuarie. Polițistul Marian Godina a facut publica o inregistrare de la protestele din Capitala, unde un jandam a fost surprins in timp ce lovește in manifestanți. Proteste in București in data de 20 ianuarie . In București au ieșit in strada peste 30.000…

- Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi „pentru" si 11 abtneri si se numeste „Nod Intermodal Cap Linie de Tramvai si Metrou Park&Ride – Parcare Supraterana si Terminal RATB Intersectia Sos. Pantelimon cu Sos. Vergului Dudesti, sector 2" „Propunem Consiliului General al Municipiului Bucuresti…

- Primaria Capitalei a amendat firmele de salubrizare din Bucuresti pentru ca nu au distribuit material antiderapant in cursul noptii de duminica spre luni, in ciuda avertizarilor meteorologice care anuntau vreme rea. In aceasta dupa-amiaza, aproape doua sute de utilaje actioneaza in toate cele sase...

- Peste 8.000 de persoane locuiesc in cladirile cu bulina din Capitala, arata datele proiectului de informare Seismic Alert. La o luna de la adoptarea unei hotarari prin care anumiti proprietari nu vor mai fi nevoiti sa plateasca pentru lucrarile de consolidare, Primaria Bucuresti le mai da locatarilor…

- ♦ In Bucuresti existau la finalul anului trecut circa 8.500 de magazine care vindeau produse de larg consum, numarul lor fiind in scadere ♦ Mai exact, in perioada 2013-2017 au tras obloanele un sfert din totalul unitatilor, arata datele companiei de cercetare de piata Vektor Marktforschung…

- In plin scandal al companiilor de taxi si al aplicatiilor online interzise de Primaria Capitalei, taximetristii au format un ”sindicat” obscur. Nu, nu e vorba de o structura paralela, ci mai degraba de o intelegere intre principalele companii din Bucuresti, in dauna clientilor. Surse DAS (Departamentul…

- Fara legatura cu aplicatia de editare imagine care poarta acelasi nume, GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) a anuntat descoperirea celui mai mare numar prim de pana acum, o lungime de 23.249.425 cifre. Prin definitie, numar prim este orice numar natural a carui impartire cu un numar intreg…

- Conform unei Directive a Uniunii Europene, de la 1 aprilie 2018 autoritațile locale nu mai pot oferi subvenție la gigacalorie, ceea ce inseamna ca prețurile cu incalzirea vor exploda, in mod special in București, acolo unde sunt cei mai mulți beneficiari. Cei mai multi romani care beneficiaza de subventionare…

- Peste 50.000 de oameni au luat parte la „Hit Revelion 2018” organizat in Piata George Enescu din Bucuresti, unde au concertat Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Delia, Voltaj, Andra sau Directia 5, sustine Primaria Capitalei. „Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca…