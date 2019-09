Slăbim România, întărim economia globală Comertul international al Romaniei este pe minus, iar diferenta dintre importuri si exporturi creste de la an la an. Cumparam din afara tarii produse cerute in piata, pe care am putea sa le fabricam cu... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol: jurnalul.ro

