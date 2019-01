Stiri pe aceeasi tema

- Pakistan International Airlines(PIA) le cere angajaților care fac parte din echipajele de zbor sa slabeasca. Compania a transmis printr-un mesaj, celor aproximativ 1800 de membri ai echipajelor de cabina ca au șase luni sa scada in greutate pana la limitele cerute, scrie CNN .

- Prin Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 114/2018 au fost adoptate unele masuri care privesc drepturile banești ale personalului din instituțiile publice din sistemul de aparare, ordine publica și siguranța naționala pentru anul 2019. Cresc salariile de baza In context, incepand cu 1 ianuarie 2019,…

- Compania aeriana, TAP Air Portugal, anunța ca, incepand cu data de 27 ianuarie 2019, nu va mai opera ruta directa Lisabona – Bucuresti, din cauza profitabilitatii reduse. Clientii cu bilete de avion deja cumparate vor fi informati despre noile rute sau vor putea solicita rambursarea sumelor achitate,…

- Cum slabesti la munca in pauza de masa. Iti trebuie doar 45 de minute liber! Specialistii din industria de fitness sunt constienti de aceasta situatie si incearca sa adapteze antrenamentele astfel incat sa se plieze pe programul incarcat si imprevizibil al clientilor. In acest mod a aparut antrenamentul…

- Femeia are aproximativ 40 de ani și a fost filmata furand inca din 16 noiembrie. Atunci era insoțita de o fetița de aproximativ 10 ani, posibil fiica sa. In imagini poate fi observata intrand in magazin cu copilul. Cele doua se uita la mai multe produse, iar femeia alege mai multe bluze și…

- Un ordin care aduce imbunatațiri in privința incadrarii personalului in regim de plata cu ora a fost semnat de ministrul interimar al educației. Astfel, invațatorii/institutorii/profesorii pentru invațamantul primar de la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale vor putea fi salarizati…

- "Am finalizat legea profesiilor medicale dupa o dezbatere indelungata. Si negocierea contractului colectiv de munca poate fi terminata, asa cum ne-am angajat cu noua echipa din minister pe care am desemnat-o. Pot sa va spun ca niciun drept castigat pana in prezent nu va fi eliminat din noul contract…

- Cea de-a șaptea ediție X Factor este una plina de surprize, atat pentru telespectatori, cat și pentru jurați. Delia este complet surprinsa de apariția unuia dintre concurenți care vine din Italia pentru a-și etala talentul pe plaiurile mioritice. Fernando Cozzolino este un italian nonconformist, vine…