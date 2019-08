Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai simple modalitati de a-ti recapata silueta este, fara doar si poate, dieta norvegiana sau dieta nordica, care se bazeaza pe cereale integrale (pline de fibre, vitamine, minerale si antioxidanti), fructe de padure (care contin vitamina A, C si E, fier si potasiu) radacinoase, oleaginoase…

- Vara este sezonul pepenelui, iar nutritionistii recomanda consumul lui datorita proprietatilor pe care il are. Mai mult decat atat, acestia sustin ca pepenele este un puternic aliat impotriva kilogramelor in plus.

- Exista un ceai miraculos care te scapa de kilogramele in plus. Ai nevoie de cateva ingrediente pe care le gasesti in orice bucatarie. In doar 15 zile vei reusi sa ajungi la kilogramele dorite.

- Dieta cu pepene verde este cura de slabire cu efecte atât în slabire, deci pierderea kilogramelor în plus, cât și în detoxifiere, pentru curațarea organismului.

- O dieta ușor de ținut, in care sa ne infruptam cat dorim cu un desert delicios. Ei bine, aceasta dieta nu este un vis, ea chiar exista! Specialiștii recomanda dieta cu pepene verde tuturor celor care doresc sa piarda rapid kilograme.Conform expertilor in nutritie, daca vei urma dieta cu pepene…

- Un incident a avut loc joi dupa-amiaza in centrul municipiului Targu-Jiu. Șoferul unui autoturism care rula in zona Pieței Centrale a tras rapid pe dreapta cand a sesizat ca de sub capota autoturismului pe care il conducea ieșea fum. A sunat rapid pompierii dar in ajutorul sau au sarit cel…

- Persoanele care vor sa slabeasca este musai sa renunte la micul dejun. Cel putin asta sustine nutritionistul Mihaela Bilic, care le-a recomandat persoanelor dornice sa aiba un trup de invidiat sa consume dimineata doar o cafea.

- Un test sangvin rapid, care depisteaza insuficienta cardiaca intr-un stadiu precoce, a fost dezvoltat de o echipa de cercetatori britanici, informeaza marti Press Association. Noul test, destinat pentru o utilizare viitoare in cadrul Sistemului National de Sanatate din Marea Britanie (NHS), este mult…