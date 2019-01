Slăbește sau pierzi locul de muncă. Anunț halucinant Compania aeriana din Pakistan a trimis o inștiințare catre 1.800 de angajati, in care acestia ii avertizau ca ar putea fi cantariti in lunile urmatoare. Plangeri din cauza greutații personalului din cauza greutații

Pakistan International Airlines a primit mai multe plangeri din partea pasagerilor cu privire la greutatea personalului, care par a avea un aspect neingrijit. Evaluare medicala si tratament medicala si tratament

Astfel, orice angajat care va avea peste 15 kg de la greutatea dorita, dupa 31 ianuarie 2019, va fi lasat la sol si i se va face referire la Centrul Medical pentru o evaluare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

