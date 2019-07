Slăbeşte rapid cu ajutorul ceaiului miraculos Exista un ceai miraculos care te scapa de kilogramele in plus. Ai nevoie de cateva ingrediente pe care le gasesti in orice bucatarie. In doar 15 zile vei reusi sa ajungi la kilogramele dorite. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un bunic se afla in masina cu nepotica, in varsta de 6 ani. A tras pe dreapta sa-i cumpere o inghetata. Cand era, insa, in magazin, soferul unui TIR a lovit masina in care era copilul si a intrat intr-o casa. Autoturismul, dupa ce s-a invartit de cateva ori pe loc, a ajuns intr-un sant. Fetita a scapat…

- Multe studii susțin teoria ca apa potabila este benefica pentru pierderea in greutate. De asemenea, hidratarea este esențiala pentru mulți factori care joaca un rol in scaderea in greutate, incluzand digestia și funcția musculara.

- Vrei sa slabesti si sa iti imbunatatesti conditia fizica si starea generala de sanatate prin intermediul activitatilor sportive? Atunci bicicleta fitness este unul din cei mai buni aliati pe care ii poti avea, dat fiind faptul ca rezultatele antrenamentelor sunt vizibile inca de la primele sedinte.…

- Un incident a avut loc joi dupa-amiaza in centrul municipiului Targu-Jiu. Șoferul unui autoturism care rula in zona Pieței Centrale a tras rapid pe dreapta cand a sesizat ca de sub capota autoturismului pe care il conducea ieșea fum. A sunat rapid pompierii dar in ajutorul sau au sarit cel…

- Un test sangvin rapid, care depisteaza insuficienta cardiaca intr-un stadiu precoce, a fost dezvoltat de o echipa de cercetatori britanici, informeaza marti Press Association. Noul test, destinat pentru o utilizare viitoare in cadrul Sistemului National de Sanatate din Marea Britanie (NHS), este mult…

- Aparute in urma cu un an in Paris, serviciile de inchiriat trotinete electrice sunt acum peste tot, atat pe strazi cat si pe trotuare, iar pasiunea pentru aceste vehicule asociate cu copilaria nu se dezminte. Insa din ce in ce mai multe voci se ridica pentru a denunta pericolul ridicat de utilizarea…

- Ai o problema, cauți prin memoria ta sa vezi pe cine cunoști care ți-ar putea rezolva situația, sau pe cine știi care știe pe cineva care poate sa o dreaga rapid. Un sistem care a devenit atat de impamantenit incat la doctor sau la stat e posibil sa fie mai lunga coada pilelor decat cea normala.…

- Mara Banica recunoaste ca mai "calca stramb" atunci cand vine vorba de mancare si uite asa mai pune un kilogram, doua. Din fericire, stie cum sa scape rapid de ele si sa revina la greutatea dorita.