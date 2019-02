Slăbeşte 3 kg în două săptămâni. Nutriţionistul Mihaela Bilic a pregătit un meniu care te va ajuta să dai jos kg nedorite Luni Micul dejun: o cafea, o felie de paine si o omleta dintr-un ou si o felie de sunca. Pranz: 200 de grame de muschi de vita la gratar si 50 de grame de paste fierte peste care se adauga o lingura de ulei de masline. Cina: 100 de grame de somon afumat cu o salata de cruditati, fara maioneza. Marti Micul dejun: ou fiert, 150 de mililitri de iaurt natural si o felie de paine Pranz: o jumatate de piept de pui la gratar cu patru, cinci linguri de fasole verde fiarta peste care se adauga un cub de 10 grame de unt Cina: 200 de grame de ficatei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

