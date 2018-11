Stiri pe aceeasi tema

- Anterior, presa din Bulgaria scria de faptul ca VW ia in calcul tara de la sud de Dunare si Turcia. Insa climatul politic din Turcia nu este unul favorabil iar Bulgaria nu are nici traditie si nici o retea de furnizori la fel de mare precum Romania. Pe plan local sunt peste 230.000 de oameni care lucreaza…

- Romania concureaza cu Bulgaria si Ungaria pentru o noua uzina Skoda, potrivit Automotive News Europe, o investitie de tip "greenfield" de peste 1 miliard de euro si cel putin 4.000 – 5.000 de noi locuri de munca, informeaza Ziarul Financiar.

- Grupul Volkswagen a confirmat recent ca este in cautarea unui amplasament pentru o uzina Skoda in Estul Europei, la scurt timp dupa apariția unor informații in presa internaționala. Constructorul german nu a anunțat concret unde ar putea fi construita noua uzina, insa presa internaționala a relatat…

- Firma Savini Due din Sebes, controlata de omul de afaceri italian Piersante Savini, estimeaza ca va incheia anul in curs cu o cifra de afaceri de 30 mil. euro, in crestere cu aproximativ 17% fata de 2017, potrivit calculelor ZF facute pe baza datelor transmise de companie si a celor de la Ministerul…

- "Cu privire la diferentele existente intre strategiile tarilor, pentru unii ar putea fi uimitor ca Bulgaria se gandeste sa adere la euro mai repede decat Romania, Ungaria, Polonia sau Cehia. Este adevarat ca aceste tari vecine au multe in comun. Dar exista si un lucru care le diferentiaza. Si acesta…

- Dancila a precizat ca Guvernul a pregatit sase proiecte pentru acest summit si s-a pregatit pentru eveniment intr-un mod serios si responsabil. „Din pacate, nu pot sa nu remarc faptul ca si aceasta reuniune internationala este politizata intr-un mod total lipsit de responsabilitate si de etica. Acumularea…

- Noua șefi de stat, doi presedinti de parlamente nationale, un premier si un ministru al Afacerilor Externe, alaturi de Jean Claude Juncker, se vor afla luni și marți la București. Eveimentul care-i reunește este Summitul Initiativei celor Trei Mari (3SI), platforma politica ce agrega priecte economice…

- Prezenta virusului PPA a fost confirmata intr-o comuna aflata la circa zece kilometri de granita Belgiei cu Franta, ceea ce potrivit ministerului 'constituie o progresie fara precedent a bolii, care necesita o reactie la inaltimea mizelor economice considerabile pentru filierele agroalimentare franceze'.…