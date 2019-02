Stiri pe aceeasi tema

- ”Shameless”, cea mai noua piesa a duoul Sunnery James & Ryan Marciano s-a auzit in premiera la Virgin Radio Romania, in Maratonul lui Niculae. Cei doi DJ i-au trimis lui Andrei Niculae și un mesaj special pentru momentul in care da play piesei. ”Shameless” este o colaborare Sunnery James & Ryan Marciano…

- Ruby a stins lumina in tot sediul, la cateva secunde dupa ce a intrat in studioul Virgin Radio Romania. Artista a stat de vorba cu Andrei Niculae despre mancarea sa favorita – cartofi prajiți cu branza, oua și carnaciori – despre tatuaje, despre muzica pe care cei doi o asculta, dar și despre apariția…

- De la 10:00 am dat startul la cel mai lung maraton radio de pana acum de la Vigin Radio Romania. Bogdan, Shurubel și Ionuț au dta startul alaturi de Andrei Niculae, apoi ni s-a alaturat in direct Antonia. A patra ediție a Maratonului lui Niculae continua cu Otrava, Raluka, Ruby, Dorian Popa, Irina Rimes,…

- In luna iubirii, Andrei Niculae de la Virgin Radio Romania iși cauta un… Shopping Valentine! Mai exact, vrea sa gaseasca o fata draguța, simpatica și care sa fie disponibila pentru cumparaturi, pe 15 februarie, intr-un magazin Replay. Aviz amatoarelor: fetelor, Andrei e pretentios… ca sa ii dovediți…

- Shurubel, știți deja, consultantul Virgin Radio Romania pe probleme de Insula Iubirii, ne-a informat despre faptul ca show-ul de pe TV se apropie de final. De data aceasta, confruntarile au fost intre Gojman și Mirela pe de o parte și Bogdan și Hanerole pe de arta parte. Ce a ieșit, puteți vedea mai…