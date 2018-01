Skanska Property Romania o numeste pe Aurelia Luca in pozitia de managing director in locul lui Marcin Lapinski

Stiri pe aceeasi tema

- Compania ContiTech, unul dintre cei mai mari furnizori internaționali de produse din plastic si cauciuc, a anunțat preluarea funcției de director al ContiTech Nadab de catre Franziska Jung. Aceasta ocupa poziția de director general al locației, de la inceputul acestui an. Predecesorul ei,…

- In noua sa poziție de Managing Director al diviziei, Aurelia Luca va continua misiunea Skanska de a dezvolta cladiri de birouri sustenabile . In cei 6 ani de cand este prezenta pe piața din Romania, Skanska s-a diferențiat prin soluții inovatoare și acțiuni menite sa contribuie la wellbeing-ul celor…

- Liderul principalei formatiuni de opozitie din Ungaria, Jobbik (nationalist radical) a acuzat marti guvernul ungar ca a indus in eroare opinia publica in legatura cu migratia. Gabor Vona a lansat aceasta acuzatie dupa ce secretarul de stat adjunct Kristof Altusz a afirmat, citat intr-un ziar maltez,…

- "Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii „Celor 64 de comitate” si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale. MAE considera ca savarsirea unor asemenea acte de catre anumite persoane sau…

- Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca, a fost convocat de MAE din Ungaria dupa declaratia facuta de premierul roman cu privire la Tinutul Secuiesc si autonomie. MAE roman a reactionat subliniind faptul ca in ultima perioada „ initiativele privind diverse forme de autonomie teritoriala s-au…

- A fost un adevarat maraton, concursul incepand la ora 8,30, terminandu-se la ora 19,00. La final, a avut loc o premiere locala si una la nivel national. La premierea locala au fost inmanate un numar de 19 medalii de aur, 10 de argint si 9 de bronz. La premierea nationala, unde au fost comparate…

- Yasuhiro Suzuki, un atlet japonez de la kaiac-canoe, a turnat un lichid dopant in sticla unui rival si ca pedeapsa va fi dat afara din competitii. El va rata si Jocurile Olimpice din 2020, iar oficialii federatiei nipone se gandesc chiar sa-l excluda pe viata, avand plangeri ca acesta a si furat…

- 2018 incepe la Sala Radio cu Concertul de Anul Nou, susținut miercuri, 10 ianuarie, ora 19.00, de Orchestra de Camera Radio, sub bagheta dirijorului Alexandru Ganea, cu participarea sopranei Melinda Samson. Pe afișul concertului se va afla un mix de lucrari baroce vocal - simfonice de Corelli, Handel,…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…

- Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, a invins-o, miercuri, cu scorul de 4-6, 6-1, 6-2, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 96 WTA, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului de la Shenzen. In faza urmatoare, Begu va juca cu Timea Babos din Ungaria, locul 56 WTA…

- "Revoluția democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabușirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor instituții democratice care au eșuat. Polonia urmeaza acum același curs. Uniunea Europeana pare incapabila sa opreasca aceste…

- Pentru fiecare din sectoarele economiei, 2017 a fost anul in care au avut loc tranzactii - fuziuni/achizitii - de ordinul sutelor de milioane de euro care au insemnat, uneori, recorduri istorice. Nume ca Bitdefender, Sensiblu, Banca Romaneasca sau Polisano si-au schimbat proprietarii in acest an.…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Lovitura pentru Uber: Curtea Europeana de Justiție (CJUE) a decretat ca societatea este firma de transport, nu companie digitala, astfel ca are nevoie de licențe și autorizații pentru transportul pasagerilor, scrie Reuters . ”Serviciile furnizate de Uber, care conecteaza indivizii cu șoferi non-profesioniști…

- Anul acesta, Auchan Retail Romania a adoptat o noua viziune: Auchan schimba viața! Dar pentru a schimba viața nu este suficient sa declari, nici sa impui. Auchan Romania a ales sa dea un nou sens activitații sale de comerciant. Pentru aceasta, are ambiția de a uni parțile sale implicate (stakeholderii)…

- Europarlamentarul Cristian Preda scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , ca George-Ovidiu Doca, membru ALDE Bihor, despre care "a aflat ca e noul director al Institutului Limbii Romane", "are un CV cam subtire. E doctorand in drept penal la un stabiliment privat." Cristian Preda adauga ca "Eu…

- Aproape o treime dintre armele folosite de catre organizatia terorista Stat Islamic au fost fabricate în Uniunea Europeana, inclusiv în România, potrivit unui raport al organizatiei Conflict Armament Research (CAR), relateaza site-ul publicatiei The Telegraph. În urma…

- „Cu sprijinul premierului Mihai Tudose, Romania a obținut susținerea celorlalte state membre pentru preluarea acestui mandat important pentru țara noastra, care va coincide cu preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene, materializand astfel una dintre prioritațile noastre in context european",…

- Romanca Severina Pascu, care ocupa din anul 2015 functia de managing director pentru Europa Centrala si de Est a grupului american Liberty Global (UPC), cel mai mare operator de cablu si internet fix din lume, a fost promovata si va prelua responsabilitati suplimentare in cadrul operatorului pe…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017: Sferturi de finala 12 decembrie 18.30 Sfert 1 Franța – Muntenegru 18.30 Sfert 2 Suedia – Danemarca 13 decembrie Sfert 3 Cehia – Olanda…

- Autor: Petru ROMOȘAN Ce sa mai alegi azi in Romania intre un partid recesiv comunisto-securist, corupt, de nereformat, reprezentat de personaje din ce in ce mai penibile, mai inconsistente de la o generatie la alta (de la Adrian Nastase si Dan Ioan Popescu la Liviu Dragnea, Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu…

- Ungaria se asteapta ca autoritatile de la Kiev sa nu limiteze drepturile minoritatilor, sa coopereze cu acestea si sa respecte opinia Comisiei de la Venetia in legatura cu noua lege ucraineana a educatiei, a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Oficialul ungar…

- Astazi aflam programul complet al optimilor de finala ale Campionatului Mondial de Handbal feminin. Romania joaca impotriva Frantei, un meci fara miza pentru noi, de la ora 19:00. Partida poate fi urmarita in direct pe Telekom Sport 1 si liveTEXT pe GSP.ro. Adversara "tricolorelor" se va decide in…

- Comisia Europeana a decis joi trimiterea in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene a trei țari - Ungaria, Polonia și Republica Ceha - pentru ca nu și-au indeplinit obligațiile in ce privește primirea de refugiați, relateaza AFP. Sursa foto: www.europas.irtea.gr În momentele…

- Romania a invins Spania (19-17), marti seara, si si-a asigurat calificarea matematica in optimile Campionatului Mondial, dupa doar trei meciuri. Invingatoare in partidele cu Paraguay si Slovenia, fetele noastre au avut parte de un meci mult mai dificil contra ibericelor, dar executiile…

- Comisia Europeana a transmis Romaniei, pe 4 octombrie, un ultimatum constand in doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie, altfel…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a anuntat joi ca, urmare a cresterii valorilor de trafic la iesirea din tara, a suplimentat numarul politistilor la punctele de trecere a frontierei. Potrivit unui comunicat al de presa, ca urmare a faptului ca, la inceputul acestei minivacante,…

- Conferinta de presa a avut loc la Camera de Comert si Industrie, iar alaturi de Sebastian Silaghi, managerul Basti Box, au participat Mina Giurea, director economic la Camera de Comert, si Puti Csaba, director adjunct la Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Judetean…

- Incepand din 28 noiembrie pana in 5 decembrie, intre orele 15 si 17, la Gradinita Prieteniei din Arad este organizata Expozitia Internationala cu donatii – Universul Copilariei – Spiridusii Mosului. “Sunteti invitati sa veniti in holul gradinitei de pe strada Predeal…

- Vicepremierul Paul Stanescu va conduce delegatia guvernamentala care va reprezenta Romania la cel de-al VI-lea Summit al sefilor de guvern din statele Europei Centrale si de Est si Republica Populara Chineza (formatul de cooperare „16+1”), care se va desfasura luni la Budapesta. Potrivit unui comunicat…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca Dan Voiculescu ii este dușman de mulți ani, dar ceea ce s-a intamplat la Targul Gaudeamus, la lansarea carții lui Voiculescu, este o incalcare a libertații de exprimare. Cristoiu se solidarizeaza și cu cei de la Editura RAO, care au publicat cartea lui Dan Voiculescu.Citește…

- Orasele din Marea Britanie nu mai pot candida pentru titlul Capitala Europeana a Culturii 2023, ca urmare a Brexitului, a confirmat joi Comisia Europeana.Citeste si: Retineri IN MASA dupa perchezitii de proportii la institutiile nebancare. Prejudiciu de zeci de mii de euro Capitale…

- In februarie 2015, Alba Iulia devenea al doilea oraș din Romania in care se extindea Azets, lider in servicii de contabilitate, salarizare, resurse umane și consultanța in țarile nordice. Ultimii ani au fost benefici pentru compania cu sediul principal la Sibiu, care grație stilului inovator de lucru…

- La Novi Sad a avut loc adunarea DKMT, la 20 de la inființarea acestui organism. Cinci milioane de oameni, trei județe din Ungaria, patru din Romania și provincia autonoma Voivodina din Serbia fac parte din euroregiune. Ședința festiva a avut loc la Novi Sad, iar președintele Consiliului Județean Timiș…

- Copiii din Romania (49,2%) sunt cei mai expusi din Uniunea Europeana (UE) la riscul saraciei si al excluziunii sociale, fiind urmati de cei din Bulgaria (45,6%), Grecia (37,5%) si Ungaria (33,6%), potrivit datelor din 2016 publicate, luni, intr-un raport al Eurostat.

- Sesiunea din acest an a campaniei de reduceri Black Friday incepe vineri, 17 noiembrie, dimineata la orele 7.00, au anuntat retailerii online care sustin evenimentul, aflat in 2017 la cea de-a 7-a editie. Numeroase produse vor fi la preturi de Black Friday, de la televizoare, telefoane,…

- Un transport agabaritic va tranzita in aceste zile judetul Timis, pe autostrada Nadlac-Margina si mai apoi pe DN68 A. Transportul special vine din Ungaria si are ca destinatie localitatea Ghimbav din judetul Brasov. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A anunta ca este posibil…

- Fostul director al CNADNR Dorin Gavril Debucean a dat vina pe subordonați pentru incheierea ilegala a unor contracte de asistența juridica, potrivit rechizitoriului prin care procurorii anticorupție l-au trimis in judecata pentru abuz in serviciu in forma continuata care a produs consecințe deosebit…

- Presedintele Donald Trump a numit luni un fost director al gigantului farmaceutic american Eli Lilly, Alex Azar, in fruntea Departamentului Sanatatii, dupa ce a criticat in nenumarate randuri sector farmaceutic pentru preturile mari ale medicamentelor, scrie AFP. "Sunt fericit sa va anunt ca l-am numit…

- Senatorul Traian Basescu a declarat luni ca parlamentarii UDMR, inițiatorii inițiativei legislative prin care se propune ca ziua de 15 martie sa fie consacrata ca sarbatoare a comunitații maghiare din Romania, urmaresc sa-i umileasca pe romani și sa faca din aceasta data o zi naționala a Romaniei.…

- Mihaela Buzarnescu, locul 72 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-7 (5), 6-1, 6-4, pe sportiva Dalma Galfi din Ungaria, locul 170 WTA, calificand-se in finala turneului ITF de la Tokyo, cu premii de 100.000 de dolari.Buzarnescu s-a impus dupa un meci care a durat…

- Acesta iși va prezenta cateva dintre cele mai importante lucrari la Oradea, in ziua de 11 noiembrie, ora 11:00, in salile de expoziție ale Colecției de Tehnica și Arta Fotografica ,,Ștefan Toth Istvan” ale Muzeului Cetații și Orașului Oradea. Expoziția de arta fotografica intitulata ,,Ars…

- Niciun partid aflat la guvernare nu va fi capabil sa implementeze reforme nepopulare decât numai daca are suficienta legitimitate, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol de analiza pentru Agenția IPN. Opinia publica nu va acorda credit de încredere fara sa fie…

- UPC Romania a inregistrat, in trimestrul al treilea al anului, venituri de peste 184 milioane lei, in crestere cu 6,5% fata de cele 173 milioane lei realizate in perioada similara a anului trecut, informeaza compania intr-un comunicat. Aria de acoperire a serviciilor digitale UPC s-a…

- Ungaria si Slovacia au semnat luni o declaratie de intentie pentru constructia unei conducte destinate transportului gazelor care vor fi aduse dinspre Romania si Bulgaria, capacitatea de transport a gazoductului urmand sa fie de 30-40 de miliarde de metri cubi de gaze pe an, informeaza agentia MTI.…

- Ungaria s-a opus organizarii unei reuniuni a Comitetului NATO - Ucraina la data de 6 decembrie 2017, a relatat vineri site-ul de știri ungar origo.hu, transmite MTI citata de Agerpres. Potrivit site-ului citat, decizia Budapestei în acest caz a fost luata în semn de protest fața…

- Pozitia de dormit, utilizarea unei perne nepotrivite sau sprijinirea barbiei in maini sunt printre motivele care afecteaza aspectul tenului. Specialistii atrag atentia cu privire la numeroase gesture ce par inofensive, dar sunt cu adevarat daunatoare.