Skanska atrage fluxuri de capital strain in Europa Centrala si de Est Conform celui mai recent raport de investitii pentru Europa Centrala si de Est (CEE): Thriving metropolitan cities, realizat de Skanska, Colliers International si Dentons, performantele economice ale regiunii sunt in crestere.



Situatia economica favorabila si o performanta foarte buna a oraselor din CEE s-a tradus intr-o crestere a cererii de investitii noi, inclusiv pe piata de birouri. Stocurile de birouri, care au crescut in ultimii ani, totalizeaza in prezent 21,8 milioane mp pe teritoriul CEE.



Constructiile planificate pentru a fi livrate pana in 2021 vor majora cifrele…

Sursa articol si foto: business24.ro

