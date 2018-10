Skanska a inaugurat Campus 6.1, prima cladire de spatii de birouri din cadrul proiectului Campus 6 din vestul Capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- Arcadia Apartments Domenii, primul ansamblu rezidential de anvergura din zona Domenii a Capitalei, dezvoltat de Dan Sucu in parteneriat cu Valentin Visoiu de la compania de constructii Conarg, incepe lucrarile la a patra cladire din complex, un bloc de sapte etaje care va fi livrat in martie 2020.

- Unirii View, cea mai inalta cladire de birouri din centrul Bucurestiului, a fost finalizata in urma unei investitii de 33 de milioane de euro, procesul de relocare a primilor chiriasi fiind inceput deja in luna august, iar proiectul este livrat 80% pre-inchiriat, a anuntat joi dezvoltatorul. Printre…

- Stocul de spatii de birouri moderne ar putea ajunge la 6 milioane de metri patrati in urmatorii zece ani in conditiile in care in momentul de fata atat Capitala cat si celelalte orase regionale prezinta un grad scazut de dezvoltare raportat la populatie si la celelalte tari din regiune, dar si pe fondul…

- Ideea de spatii flexibile de birouri sau de co-working a luat pentru prima data contact cu piata din Romania acum 20 de ani, moment in care belgienii de la Regus au deschis primul centru de co-working din Bucuresti. Recent, insa, tendinta de pe pietele...

- Timisoara a devenit, la jumatatea acestui an, cea mai mare piata de birouri din provincie. The post Timișoara, cea mai mare piața de birouri in afara capitalei! appeared first on Renasterea banateana .

- Cererea totala de inchiriere pe piata de spatii de birouri din Capitala a scazut la 150.000 mp, in primele sase luni ale acestui an, cu pana la 19%, potrivit companiei de consultanta imobiliara Colliers International. Din aceasta suprafata, companiile...

- Azi, 18 iulie a avut loc inaugurarea noului corp de cladire la la Liceul Teoretic German „Johann Ettinger”. Valoarea lucrarilor este de 3,6 milioane de lei. Au fost modernizate planșeul cladirii, pereții exteriori, instalațiile de apa, curent și gaz. Clasele au fost dotate cu aparatura didactica moderne,…

- Potrivit anchetatorilor, este vorba de doi angajati ai unei fabrici de ciment pe care victimele aveau misiunea sa o pazeasca. Suspectii vor ajunge marti in fata judecatorilor, cu propunerea de arestare preventiva, ei fiind banuiti de un alt omor petrecut in urma cu un an. Citeste mai mult: adev.ro/pc01eu