Skanderbeg în PSD | PAMFLET 2019 va fi anul marelui concurs de skanderbeg in PSD la Vaslui, unde batranul Mitica, supranumit si Brat de Fier, se infrunta cu neexperimentatul Adrian, copilul minune al social-democratilor de la Barlad, care se crede un fel de Iskander Bey al vremurilor demult apuse din imperiul otoman. Bataia va fi destul de apriga, nu din [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana anunța reporturi importante la tragerile Loto Speciale de Anul Nou, pe 31 decembrie, de la ora 17.15, pentru extragerile la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Tragerile Loto Speciale de Craciun de duminica, 23 decembrie, Loteria Romana a acordat 16.913 caștiguri…

- In familia lui Buzatu a venit Mos Gerila cu desaga plina: motiunea a picat, Veorica a ramas, Tudorica e inca verde la Guvern, iar tanti Ana framanta cozonaci de zor. Atmosfera e una de sarbatoare. Tensiuni politice au fost doar la impodobit bradul, fiindca Mitica a tinut ca el, personal, sa puna globuletele…

- BANI DE RATE..Cadrele militare din judetul Vaslui, care nu au locuinte personale si platesc chirii pe apartamente sau garsoniere in Vaslui, Barlad sau Husi, vor primi bani de la stat, pentru plata chiriilor. Ieri, s-a aprobat o hotarare de Guvern, care stabileste cuantumul si conditiile de acordare…

- Deputatul PSD Adrian Solomon, presedintele Comisiei pentr Munca din Camera Deputatilor, a fost huiduit sambata la Barlad, unde a susținut un discurs de Centenar. Potrivit unei inregistrari video prezentate de g4media.ro, Somolon a starnit revola celor prezenti cand a spus: "Imi doresc un singur…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din Barlad, judetul Vaslui, a fost condamnat, in lipsa, de un complet al judecatoriei Blaj, la pedeapsa de 6 luni de inchisoare in regim de detentie pentru savarsirea infractiunii de inselaciune.

- OFICIAL…Partidul lui Victor Ponta, Pro Romania este oficial lansat si in judetul Vaslui, dupa cum a precizat la prima conferinta de presa a organizatiei judetene, Marcel Vasilache, unul din coordonatorii organizatiei judetene. Patru dintre coordonatorii acestui partid au sustinut ieri o conferinta de…

- Doi tineri din satul Halarești, comuna Iana, județul Vaslui au vrut sa plece "la un suc" la Barlad. Șoferul, un tanar de 20 de ani, a apasat la maximum accelerația și a pierdut controlul volanului, a anunțat vremeanoua.ro.

- Crima s-a petrecut in satul Untesti, comuna Bogdanesti. Cei doi soti s-au certat dupa ce barbatul a venit acasa baut. Potrivit vecinilor, barbatul era consumator de alcool, iar cel mai probabil femeia s-a aparat de loviturile sotului si l-a taiat cu un cosor. Acesta a pierdut mult sange, iar la sosirea…