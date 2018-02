Ska Keller: Multi bulgari si-au cerut scuze personal din cauza vicepremierului Simeonov

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba au dat detalii, miercuri, despre modul de soluționare a cererilor de pensionare privind inscrierile noi de pensii, a solicitarilor de modificare a drepturilor de pensie și a celor de trecere la pensie pentru limita de varsta depuse in anul 2017. Anul trecut…

- Premierul Viorica Dancila isi cere scuze public pentru declaratia de joi seara, din cadrul unei emisiuni televizate, si precizeaza ca prin comparatia facuta nu a dorit sa aduca jigniri persoanelor cu...

- Bulgaria este singura tara - membra a Uniunii Europene a si a NATO, dintre cele sapte reprezentante ale Europei Centrale si de Est, in care populatia este impartita aproape in mod egal cu privire la aceeptarea democratie liberale si regimul autocratic, potrivit Rador, care citeaza Dnevnik si Kapital…

- Un belgian s-a trezit peste noapte cel mai bogat om din lume. El a descoperit in contul sau bancar un virament de doua mii de miliarde de euro. "Cand m-am uitat pe contul de Internet banking, miercurea trecuta, am observat ca am devenit cel mai bogat om din lume", a povestit Luc Mahieux pentru…

- "Cererea de expulzare a unui om doar pentru ca isi exprima opinia este o metoda dictatoriala, nu este democratie". Aceste comentarii au aparut in publicatiile occidentale Politico si bruxelles2.eu, legat de scandaloasa declaratie de vineri a partidului vicepremierului bulgar Valeri Simeonov impotriva…

- Ska Keller, cea care a initiat dezbaterea din plenul Parlamentului European privind legile justitiei din Romania, a fost declarata „persona non-grata” de catre vicepremierul bulgar, Valeri Simeonov. Acesta a acuzat-o ca se amesteca in problemele interne ale Bulgariei, dupa ce copresedinta Verzilor din…

- Viceprim-ministrul Bulgariei, Valeri Simeonov, a semnat o declaratie prin care se cere expulzarea lui Ska Keller, presedintele grupului Verzilor in Parlamentul European, dupa ce a participat la proteste fata de planul guvernului bulgar de a construi partii de schi pe un amplasament din patrimoniul…

- Fosta garda de corp a lui Nicu Gheara, Mihai Calin Novacescu, este consilierul personal al vicepremierului Paul Stanescu, scrie Antena 3, preluat de Romania TV. Intrebat despre numirea lui Novacescu, vicepremierul Paul Stanescu a declarat ca nu stia ca Novacescu ar fi fost garda de corp a lui Nicu Gheara.…

- Grupul spaniol Zara si compania americana Delta Airlines au fost, de asemenea, criticate dupa ce au evidentiat „eronat” pe site-urile lor Hong Kongul si Taiwanul, o insula independenta de facto, dar a carei suveranitate este revendicata de Beijing.

- Magistrala 6 de metrou, ce ar trebui sa lege Bucurestiul de aeroportul din Otopeni, un proiect de infrastructura estimat la 1,3 miliarde de euro, ar trebui sa fie finalizata in 2020, dar situatia de pe teren arata o stagnare a proiectului. In acest timp, vecinii bulgari se bucura de aproape trei ani…

- Conducerea societatii, controlata de grupul american Delphi Automotive, sustine ca aceasta decizie a fost luata din cauza lipsei de personal, iar cele aproape 700 de persoane disponibilizate sunt indrumate sa aplice pentru un loc de munca la alte unitati ale Delphi Packard, respectiv cele din Sannicolau…

- Silvio Berlusconi si-a intrerupt fortat campania electorala, iar acum, cu o luna inainte alegerilor, membrii partidului sau sunt destul de ingrijorati. Din cauza unei oboseli prelungite si a faptului ca in ultimile zile Il Cavaliere a avut mai multe puseuri de tesiune, colaboratorii fostului presedinte…

- Autoritatile judiciare bulgare vor verifica originea banilor folositi pentru cumpararea automobilelor de lux, anunta parchetul luni in numele luptei impotriva spalarii de bani, potrivit Rador. Sunt de asemenea vizati de...

- India este o tara obisnuita cu contradictiile. Numai ca cea care incepe sa se cristalizeze in jurul comertului cu bovine risca sa devina mult prea scumpa. Pe de o parte exista un guvern al fundamentalistilor hindusi, care interzice sacrificarea "vacii mame", simbolul unificator al zeitatilor hinduse…

- Controversele din jurul manipularii testelor de poluare ale motoarelor diesel de catre Volkswagen au luat o noua turnura dupa ce producatorul auto german si-a cerut scuze pentru un studiu in care mai multe maimute au fost expuse la gaze de esapament, pentru a fi studiate efectele acestora, transmite…

- "Prea multe lacune in management si in controale". Cu aceasta motivatie, Uniunea Europeana a respins un apel prezentat de Italia si a confirmat taierea celor 380 de milioane de euro din fonduri UE destinate Siciliei, potrivit Rador care citeaza Il Giornale. Printre acuzatiile aduse Italiei se numara:…

- In Franta, o pisica pierduta s-a intors acasa cu trenul. Pasagerii aflati in gara din comuna Sart au vazut pisica pe sine, in fata unui tren care tocmai se pregatea sa plece. Ei au incercat s-o alunge, insa animalul s-a dovedit a fi incapatinat. Controlorul Guillaume Chueca a luat pisica si a incercat…

- Turistii aflati in orasul Zermatt din varful muntelui Matterhorn, Elvetia, au ramas blocati pentru a doua oara intr-o luna din cauza ninsorilor abundente. Autoritatilor se asteapta la si mai multa zapada in urmatoarea noapte, relateaza Deutsche Welle.

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a anunțat la conferința de presa susținuta, miercuri, la sediul partidului din Alba Iulia ca a cerut liderilor UDMR sa retraga Legea depusa la sfarșitul anului trecut, in care este vorba despre autonomie pe criterii etnice. El a spus ca ”Anul Centenar este unul in…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- Reactivarea discutiei cu privire la denumirea oficiala a FRI Macedonia are legatura cu dorinta SUA de a integra aceasta tara in NATO, a precizat ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, potrivit Rador.

- Zeci de ieseni si-au exprimat nemultumirea, indignarea dupa ce au aflat de surparea din Nicolina. Cei mai multi dintre ei au propus sa se organizeze un protest langa santier pentru a se face auziti. Iesenii spun ca principalul vinovat nu este constructorul, cu chiar primarul. Iesenii cer aprobarea Planului…

- La nivelul întregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc pe 8 aprilie, rezulta din datele sondajului de opinie realizat de Institutul Republikon, la solicitarea portalului 24.hu,…

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Daca a cazut un politist la datorie, Dumitru Coarna stie. Asa e si normal, sa stie si sa-i apere pe politisti. De asta e lider de sindicat si are afaceri imobiliare profitabile in zona Ghencea. Scuze, asta e din alt text. E unul mai vechi, al colegului Catalin Tache. Daca e ceva la vreun televizor,…

- Aproximativ 13.000 de turisti sunt blocati intr-una dintre cele mai cunoscute statiuni de schi din Elvetia, dupa ce caderile masive de zapada au izolat mai multe orase si sate. Toate partiile de schi din statiunea Zermatt au fost inchise si s-au inregistrat, de asemenea, intreruperi ale alimentarii…

- Simona Halep a schimbat, sambata, cateva mingi cu un pusti, spectator in tribunele arenei centrale de la Shenzhen, asteptand ca vremea sa se imbunatateasca si sa dispute finala turneului de categorie WTA International.Pentru ca nu prea putea sa returneze mingea, copilul a primit sfaturi si…

- Crucea de gheata care va fi folosita de preotii Arhiepiscopiei Dunarii de Jos din Galati in timpul slujbei de Boboteaza a fost construita in laboratorul unei firme din oras, din cauza vremii extrem de calde pentru aceasta perioada, transmite...

- La o analiza a abordarii Trump, se evidentiaza mai multe lucruri: administratia actuala considera ca amenintarile legate de asistenta externa sunt un mijloc de presiune si vede strategiile de negociere conventionale folosite de precedentele administratii americane in procesul de pace din Orientul Mijlociu…

- Crucea de gheata care va fi folosita de preotii Arhiepiscopiei Dunarii de Jos din Galati in timpul slujbei de Boboteaza a fost construita in laboratorul unei firme din oras, din cauza vremii extrem de calde pentru aceasta perioada. Cei care s-au ocupat de pregatirea crucilor spun ca acestea…

- Probleme tehnice la o aeronava Tarom, care trebuia sa faca o oprire la Sibiu in drumul de la Munchen la Bucuresti. Un pasager a relatat ca avionul si-a continuat drumul pana la Bucuresti, unde a aterizat pe aeroportul Otopeni. De la Bucuresti, pasagerii ce ar fi urmata sa coboare la Sibiu au fost imbarcati…

- Serviciile de urgenta din Marea Britanie au avut numeroase apeluri pentru interventii in noaptea dintre ani. Medicii, paramedicii si politistii au avut mult mai mult de lucru fata de o zi obisnuita.

- Potrivit concluziilor unui studiu, nivelul de inteligenta din tarile europene avansate industrial se confrunta cu un declin in ultimele decenii, pe primul loc in lista fiind Marea Britanie si Scandinavia – Danemarca, Norvegia, Finlanda si Suedia.

- Politistii vor pune in aplicare si doua mandate de aducere, persoanele depistate urmand sa fie conduse la audieri. Potrivit sursei citate, din cercetari a reiesit ca, in perioada 20 - 28 decembrie, cei in cauza ar fi achizitionat ilegal articole pirotehnice din categoria celor interzise…

- Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor…

- In urma cu cateva zile, Elliott a publicat pe rețeaua de socializare un mesaj despre soția sa, care a decedat din cauza cancerului de col uterin la inceputul acestui an. Acesta i-a indemnat pe oameni sa sporeasca gradul de conștientizare cu privire la importanța analizelor pe care trebuie sa le faca…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A, la kilometrul 97+400 de metri, in localitatea Lipanesti, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Cauza producerii a fost neacordarea de prioritate, impact in urma…

- Guvernul din Vietnam a ordonat ca aproape 1,2 milioane de persoane sa fie evacuate, in contextul in care puternicul taifun Tembin - care a facut deja 230 de victime in Filipine - se apropie de aceast

- Scandalul momentului ia amploare. Dupa ce vedeta Antenei 1, Mihai Bendeac a dezvaluit pe Instagram ca Marius Niculae si-a parcat masina pe un loc al persoanelor cu handicap dintr-un mall, fostul fotbalist de la Dinamo a reatcionat extrem de dur.Citeste si: Mihai Bendeac face DEZVALUIRI REVOLTATOARE…

- Traficul pe centura orasului Sinaia este oprit din cauza unui accident rutier, circulatia rutiera fiind deviata provizoriu prin statiune. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), circulatia este momentan oprita pe ambele sensuri la km 123+350 de metri, in…

- Pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, pe tronsonul kilometric 306+400 - 308+900, se executa lucrari de reparatii ale rosturilor de dilatatie poduri, pe benzile unu si de urgenta ale sensului de mers Sibiu-Deva, pana astazi, 22 octombrie, ora 12:00. In judetul Constanta, din cauza unor lucrari de reparatii…

- Politisti specializati in arme, explozivi si substante periculoase ai IPJ Prahova efectueaza joi opt perchezitii domiciliare in municipiul Campina, la persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. "Din cercetari a reiesit ca, incepand cu 1…

- Inaintea discursului de luni al presedintelui Trump pe tema securitatii nationale, oficialii dadusera de inteles ca el va adopta un nou ton dur la adresa Chinei. Nu prea s-a intamplat asa ceva. Intr-un discurs care a fost urmarit cu mare atentie, Trump a calificat China si Rusia drept "puteri rivale",…

- „Perioada de iarna reprezinta un fond propice instalarii depresiei prin aparitia unui tonus general mai scazut, firesc pe timpul acestui anotimp, pus pe seama temperaturilor scazute, care ingreuneaza gandirea si provoaca apatie. Pe de alta parte, zilele sunt mai scurte si mai innorate, iar din cauza…

- Femeia originara din Teleorman a primit pe profilul ei de Facebook multe injurii și comentarii rautacioase, din cauza coincidenței de nume cu cel al criminalei din Craiova. Apoi, Magdalena Șerban, victima colaterala, a transmis un mesaj. "Pe fondul scandalului generat in Parlamentul…

- Bulgarii au norocul de a trai intr-o parte a planetei dezvoltata din punct de vedere economic, insa inca nu pot trece pragul si intra in grupul statelor cu cele mai mari venituri in lume, in care se afla toate celelalte state din UE, cu exceptia Bulgariei, Romaniei si Croatiei. Asta arata o privire…

- Cei aproximativ 9.000 de consumatori ai SC Apa Canal (clienti casnici si persoane juridice) din municipiul Tecuci nu au primit, astazi, apa potabila, timp de patru ore, sistarea fiind cauzata de o firma privata care, din greseala, in timp ce efectua lucrari de constructii, a avariat conducta de apa…

- Centrala nuclear electrica de la Kozlodui din Bulgaria constituie o amenintare imediata pentru populatie și mediu dupa ce licenta de functionare a reactorului numarul 5, avand tehnologie tip Cernobil a expirat pe 7 noiembrie 2017, arata Partidul Verde intr-un comunicat dat publicitații la Parlamentul…

- Un nou gazoduct strategic, în lungime de peste 500 de kilometri, va parcurge teritoriul României în cadrul proiectului european care va interconecta retelele de gaze naturale din Bulgaria, România, Ungaria si Austria. Contractele pentru lucrarile de executie s-au…

- Liderul islamic Tanji Bouchaib a decis sa se mute din Italia din cauza taxelor: prea multe si prea mari, potrivit Rador care citeaza Il Giornale. ''Nu mai rezistam, simtim ca ne sufocam din cauza costului ridicat de trai si a taxelor... facem salturi mortale pentru a ajunge la sfarsitul lunii", a declarat…