Situl arheologic al Acropolei din Atena, închis joi şi vineri după-amiaza din cauza caniculei Situl arheologic al Acropolei din Atena, unul dintre cele mai faimoase monumente ale antichitatii si unul dintre cele mai vizitate din lume, va fi inchis joi si vineri dupa-amiaza din cauza temperaturilor de pana la 44 de grade Celsius care se vor inregistra pe dealul stancos sub razele soarelui arzator, a anuntat Ministerul grec al Culturii, relateaza AFP. Situl arheologic este de obicei deschis zilnic timp de douasprezece ore, incepand cu ora locala 08:00 (05:00 GMT). Din cauza temperaturilor de pana la 44 de grade Celsius, 'situl va fi inchis joi intre orele 13:00 (10:00 GMT) si 16:00 (13:00… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

