Situl arheologic al Acropolei din Atena a fost redeschis parţial Situl arheologic al Acropolei din Atena, unul dintre cele mai faimoase monumente ale antichitatii, a fost redeschis in mare parte joi dimineata, dupa ce cu o zi inainte in zona au fost ranite patru persoane din cauza unui fulger, a anuntat Ministerul grec al Culturii, relateaza AFP. "Situl este deschis joi turistilor, doar partea templului Erehteion, la nord de Partenon, va ramane inchisa din motive de securitate", a declarat un oficial al biroului de presa al ministerului. Miercuri, doi paznici si doi turisti aflati la situl arheologic au fost raniti usor de cioburi de sticla, a precizat serviciul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un oras din Japonia, a carei populatie si-a abandonat locuintele in 2011 dupa dezastrul nuclear de la Fukushima, a fost redeschis partial, la opt ani distanta, scrie BBC. Nivelul de radiatii in unele...

- Aflata in vacanta impreuna cu tatal si sora ei la poalele Vezuviului, turista a decis sa treaca peste barierele de securitate care protejau cetatea Pompeii. Cu ajutorul unor obiecte ascutite, ea a indepartat bucati dintr-un mozaic din situl Casa dell'Ancora, pentru a le lua drept amintire. Ea…

- Impresionant: In satul Costești va fi deschisa o tabara de arheologie pentru tineri / Satul Costești din raionul Ialoveni dispune de un patrimoniu arheologic bogat și variat. Pe lânga descoperirea așezarilor deschise și cimitirelor cu valoare istorica, cel mai valoros monument arheologic îl…

- Sectorul de drum catre situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia, care a fost inchis dupa ce o portiune s-a surpat in urma unor ploi, va fi redeschis circulatiei rutiere, incepand de miercuri potrivit news.roReprezentantii Administratiei Sarmizegetusa Regia, din judetul Hunedoara, anunta…

- Situl, situat in Peninsula Yucatan, a gazduit odata un oras precolumbian de mari dimensiuni, construit de civilizatia mayasa. "Am descoperit aceste piese extraordinare intr-o stare magnifica de conservare", a declarat arheologul Guillermo de Anda in cadrul unei conferinte de presa. Potrivit…

- Arheologii peruani au descoperit o camera funerara din epoca incasa unde a fost inhumata o personalitate ce pare sa fi facut parte din elita, a declarat vineri un cercetator citat de EFE preluata de Agerpres. Descoperirea a avut loc in situl arheologic Mata Indio, din provincia Lambayeque (nord-vest),…

- Dupa ce au zacut in paragina, mai multe cladiri emblematice ale Capitalei prind viața grație unor investiții private. Hotelul Lido, care strangea pe vremuri lumea buna a Bucureștiului, s-a redeschis luni, proaspat renovat. Dupa 8 ani in care a stat in paragina, Hotelul Lido si-a deschis portile cu…

- Deputatii greci au amanat pentru vineri votul lor istoric asupra noului nume al Macedoniei, prevazut initial sa aiba loc in cursul noptii in parlament, fata de care mai multe sute de partizani ai "nu" si-au manifestat hotararea de "a lupta pana la capat", relateaza AFP preluata de Agerpres. …