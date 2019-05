Situaţiile în care votul este considerat nul, valabil sau alb la alegerile de astăzi Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decat cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicata stampila "VOTAT" sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere. Votul este valabil in cazul in care, desi stampila aplicata a depasit limitele patrulaterului, optiunea alegatorului este evidenta. Buletinele de vot nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

