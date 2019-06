Stiri pe aceeasi tema

- Zbor din Bucuresti 7 NOPTI ALL INCLUSIVE ITINERARIU BARCELONA-DISTRACTIE PE MARE-ROMA-NAPOLI-LIVORNO (PISA/FLORENTA)- VILLEFRANCHE (MONACO/NISA) –SETE (MONTPELLIER)-BARCELONA DE LA 896 EURO/PERSOANA-TAXE PORTUARE INCLUSE Plecari in perioada: 08.07-599 euro/persoana(2 cabine interioare) 22.07-599 euro/persoana…

- La 30 de ani de la caderea Zidului, Berlinul a devenit motorul dezvoltarii economice a Germaniei. De ani de zile, capitala Germaniei a fost lider in statisticile de creștere economica, iar in ultimii cinci ani, PIB-ul Berlinului a crescut cu peste 30%. Intre timp, veniturile fiscale ale orașului au…

- Situațiile in care un contract de munca iși inceteaza automat valabilitatea sunt prevazute in Codul muncii, recent modificat pentru a permite... The post Contractul de munca inceteaza automat in urmatoarele condiții appeared first on Renasterea banateana .

- Asistenta medicala pentru cazurile urgente din Capitala va fi asigurata, incepand de vineri si pana in 2 mai, de noua spitale, in timp ce Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov are program normal si echipaje suplimentare.

- Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj va face cunoscut faptul ca asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca este asigurata in permanenta in perioada Sarbatorilor Pascale si a sarbatorii legale de 1 Mai, respectiv 26 aprilie 2019 – 05 mai 2019, in toate unitatile sanitare…

- Doar o mica parte dintre sirienii care s-au refugiat în Germania s-au întors în tara lor natala folosindu-se de ajutoarele financiare guvernamentale, informeaza luni agenția DPA, citata de Agerpres.În 2017, doar 199 de oameni au aplicat la nivel national pentru a obtine…

- Lilian Lica, asistenta medicala de la Baby Genius, traverseaza un moment dificil din viata ei. Apropiata de copii, ea insasi mama unui baiat in pragul finalizarii liceului, mereu cu zambetul pe buze, gata sa ajute pe oricine. Acum are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Am certitudinea ca se va face…

- 25 de trotinete electrice pot fi inchiriate si folosite in toata Timisoara. Pentru a inchiria trotinetele electrice, este suficient sa instalezi o aplicatie si sa ai abonament la celelalte mijloace de transport in comun, dar pentru studenti si elevi sunt gratuite.