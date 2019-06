Situațiile de urgență din țară opresc alarma In contextul situațiilor de urgența din țara generate de manifestarea fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, in cursul zilei de miercuri, 5 iunie, nu vor fi verificate sirenele de alarmare publica, anunța ISU Arad. Derularea exercițiului național „Miercurea Alarmelor” va continua din luna iulie, in prima zi de miercuri, de la ora 10.00. Testarea a fost lansata de IGSU inca de acum doi ani și este destinata verificarii sistemului de alarmare a populației despre iminența unui pericol și, implicit, dezvoltarii reacției cetațenilor in situații de protecție civila.

