Situație TERIBILĂ în Galați - Două crime, în decurs de 24 de ore Un barbat de 32 de ani a fost ucis in localitatea Mastacani din județul Galați, in urma unui conflict spontan produs pe fondul consumului de alcool. Este cea de-a doua crima pe care o ancheteaza criminaliștii galațeni in decurs de 24 de ore, dupa cea inregistrata joi noapte pe o strada din oraș, conform Mediafax. Crima a avut loc in noaptea de vineri spre sambata in localitatea Mastacani din județul Galați. Primele informații arata ca un barbat de 32 de ani a fost ucis in urma unui conflict spontan, produs pe fondul consumului de alcool. Suspectul, un tanar de 24 de ani,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

