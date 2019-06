Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Piatra-Neamt, Dragos Chitic, a fost condamnat, marti, de Curtea de Apel Bacau, la 3 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul privind schimbul de terenuri facut intre Primaria Piatra-Neamt si omul de afaceri Mihai Apopii. La aceeasi pedeapsa, de 3 ani de inchisoare cu…

- Ciprian Tatarusanu, portarul nationalei de fotbal a Romaniei, aflat la final de contract cu FC Nantes, ar putea semna cu alta echipa din Ligue 1, Olympique Lyon, scrie cotidianul Ouest-France. Venit in 2017 de la Fiorentina, Tatarusanu a avut evolutii apreciate pentru Nantes, mai ales in primul sezon,…

- Scandal uriaș in Franța! Presa a dezvaluit ca Monsanto, firma care produce glifosat - un pesticid controversat - a intocmit dosare secrete unor personalitați din diverse domenii: jurnaliști, politicieni, lideri de opinie.

- Caroline Garcia si Kristina Mladenovic au castigat un meci de dublu sufocant in fata Simonei Halep si a Monicai Niculescu, scor 5-7, 6-3, 6-4, reusind calificarea in finala FedCup, scrie cotidianul L'Equipe.

- Viorica Dancila, alaturi de Liviu Dragnea in turneu! Liderul PSD se afla vineri la Botoșani, unde va susține, incepand cu ora 14.00, o conferința de presa. Premierul și mai mulți miniștri vor fi alaturi de Liviu Dragnea, anunța Realitatea Tv.Primii protestatari și-au facut apariția. Ei au…

- Nu mai e de mult timp niciun secret pentru nimeni faptul ca in ultimii ani elita de business a Romaniei a fost distrusa aproape in totalitate, in mare parte cu ajutorul ”instrumentul” dosarelor penale fabricate de DNA. Afaceri serioase cu zeci de mii de angajati, afaceri ce aduceau la bugetul statului…

- Simona Halep a declarat, miercuri, la Miami, intr-o conferinta de presa, ca noul ei antrenor este Daniel Dobre, cu care a mai lucrat in trecut, chiar si in perioada in care era pregatita de Darren Cahill."Simona Halep a confirmat ca l-a angajat in calitate de antrenor permanent pe Daniel Dobre,…

- Soția lui Savulescu, Angela Martini, este cea care a vorbit in presa albaneza despre viața luxoasa și petrecerile in locuri exotice la care a fost in ultimele luni. Prima pagina a revistelor de cancan din Tirana este ținuta de multe ori de cuplul romano-albanez, laudat de presa locala. Milionarul…