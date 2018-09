Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia laburista din Marea Britanie doreste alegeri nationale daca prim-ministrul Theresa May nu poate obtine sprijinul parlamentului pentru acordul sau asupra Brexit, a declarat duminica purtatorul de cuvant...

Opozitia laburista din Marea Britanie doreste alegeri nationale daca prim-ministrul Theresa May nu poate obtine sprijinul parlamentului pentru acordul sau asupra Brexit, a declarat duminica purtatorul de cuvant al partidului, informeaza Reuters. Conducerea laburista nu sprijina ideea desfasurarii unui…

- Intr-un articol publicat sambata seara in The Observer, Khan a declarat ca "timpul se scurge cu rapiditate" in timp ce guvernul condus de Theresa May pare a fi "nepregatit si intr-o stare de confuzie". Esecul in a ajunge la un acord cu Bruxellesul sau un acord prost ar putea face ca Marea…

- Premierul britanic Theresa May și-a amenințat oponenții din Partidul Conservator ca va declanșa alegeri anticipate in vara daca aceștia voteaza impotriva planurilor Guvernului de la Londra privind politica vamala post-Brexit, relateaza presa britanica, citata de agenția Reuters. Cotidianul…

- Ministrul britanic al Sanatații, Jeremy Hunt, a fost numit luni seara in funcția de ministru al Afacerilor Externe, dupa demisia euroscepticului Boris Johnson, aflat in dezacord cu orientarea premierului Theresa May cu privire la Brexit, a anunțat Downing Street, conform AFP.

- Boris Johnson, ministrul britanic de Externe, si-a prezentat demisia luni, a anuntat Guvernul de la Londra, potrivit postului ITV."In aceasta dupa-amiaza, premierul Theresa May a acceptat demisia lui Boris Johnson din functia de ministru de Externe. Inlocuitorul sau va fi anuntat in scurt…

- Euroscepticul Dominic Raab a fost numit luni ministru pentru Brexit in guvernul britanic, dupa ce in urma cu o zi David Davis a demisionat din acest post, din cauza dezacordurilor cu orientarea dorita de premierul Theresa May, a anunțat Downing Street, potrivit AFP.

- Opozitia a aclamat fara intarziere incurcatura si insasi sefa executivului a ras de propria-i gafa, produsa in timp ce premierul prezenta contractul obtinut saptamana trecuta de grupul britanic BAE Systems pentru modernizarea fortelor navale australiene drept un semn de strangere a relatiilor cu…