Stiri pe aceeasi tema

- Thomas Markle, 52 de ani, a fost arestat dupa ce a fost prins sub influența bauturilor alcoolice la volan. Fratele vitreg al ducesei de Sussex a fost oprit de polițiști langa casa lui din Oregon. Ofițerii care l-au oprit pe Thomas Markle au observat ca barbatul consumase alcool. El a fost reținut și…

- Cand vorbim despre nunțile anului 2018, ne gandim imediat la cea a prințului Harry cu fosta actrița Meghan Markle. Dar nu ii putem uita nici pe actorii din Game of Thrones – Rose Leslie și Kit Harington, pe Gwyneth Paltrow sau pe supermodelul Chanel Iman. Aceste celebritați sunt doar cateva din zecile…

- Un frate vitreg al lui Cherif Chekatt, autorul atentatului de la Strasbourg comis pe 11 decembrie si soldat cu cinci morti si 11 raniti, a fost arestat luni la Strasbourg pentru ''furt agravat sub amenintarea unei arme'', relateaza marti AFP. El este suspectat ca a incercat luni sa fure portofelul…

- Regina Elisabeta a II-a folosește aceeași oja și nuanța de 29 de ani. Este vorba despre rozul pal din colectia Essie, care poarta numele „Ballet Slippers” și care costa 9 dolari. Vedete precum Barbara Streisand, Salma Hayek sau Jennifer Lopez au purtat-o pe covorul rosu. Meghan Markle a purtat-o și…

- Patru personalitați importante din spatele eforturilor de limitare a schimbarilor climatice au avertizat ca planeta “se afla la o rascruce de drumuri”, discuțiile cheie fiind deschise in Polonia. Reuniunea de la Katowice este cea mai critica pentru schimbarile climatice de la acordul de la Paris din…

- Inainte de a deveni soția prințului Harry, Meghan Markle era gazda unei emisiuni de televiziune. Fosta sa colega, Chrissy Teigen, recunoaște ca era „adorabila”. Meghan Markle are, desigur, trecutul ei. Inainte de a deveni ducesa de Sussex, aceasta a fost actrița, model și… vedeta de televiziune. Mai…

- De cand au devenit „prințese”, Kate Middleton și Meghan Markle sunt foarte atente la ținutele lor. Amandoua sunt style icon, chiar și in timpul sarcinii. Pe soția prințului William am vazut rochii de gravida superbe, insa nici fosta actrița americana nu se lasa mai prejos. In timp ce ducesa de Cambridge…

- Un baiat și-a rapit sora și a decis sa-i ceara rascumparare propriei mame! O fetița in varsta de 9 ani din Chișinau a disparut saptamana trecuta, iar, la puțin timp, familia a inceput sa primeasca mesaje prin care li se cerea suma de 3.500 de euro, a anunțat publika.md. Corneliu Groza, șeful Poliției…