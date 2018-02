Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Comanești, județul Bacau, a luat trupul unei femei de la morga, crezand ca este al soției sale. Defuncta a fost confundata și de fiica sa. Conducerea Institututului Oncologic Bucuresti a deschis o ancheta administrativa dupa ce... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O ancheta administrativa urmeaza sa se desfasoare la Institutul Oncologic Bucuresti, dupa ce doua cadavre au fost incurcate la morga unitatii medicale. Cadavrele a doua femei, una din Pitesti...

- In anul 1977 a intrat ca frate la Schitul Tarcau din judetul Neamt, iar in anul 1978 este inchinoviat la Manastirea Cetatuia, Iași. In anul 1979 este tuns in monahism primind numele Arsenie. A fost vietuitor al acestei manastiri pana in anul 1986, cand a fost transferat la Manastirea Putna. In…

- Situatie de criza la Spitalul de Arsi din Capitala. Conducerea nu le-a platit angajatilor contributiile la sanatate si pensii de la mijlocul anului trecut. Managerul sustine ca s-a ajuns in aceasta situatie pentru ca spitalul are datorii mari catre furnizori.

- Pentru perioada comunista, sa fii dusmanul personal al Elenei Ceausescu si sa supravietuiesti in Romania constituiau un lucru destul de greu. Un astfel de caz a fost cel al Violetei Andrei, una dintre cele mai frumoase actrite din tara noastra, pe care sotia dictatorului a scos-o de pe platourile de…

- Proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, Sibiu, Cluj, Pitesti sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei si demisia persoanelor cu probleme…

- La cateva zile dupa ce a depus cererea de divort, Brigitte si-a serbat ziua de nastere intr-un club din Capitala. Alaturi de ea au fost prietenii apropiati, insa nu si Ilie Nastase, inca sotul ei. Vedeta a vrut sa le arate prietenilor virtuali ca, desi a bagat divort de sotul ei, acesta i-a trimis un…

- Bebe Cotimanis (62 de ani) a dat foc relatiei de 17 ani si mariajului de patru ani cu Florina Marcuta (49 de ani) si s-a aruncat in bratele unei colege de scene, actrita Iulia Dumitru. El s-a indragostit nebuneste actrita cu care joaca in piesa "Old Love" la Teatrul "Alexandru Davila" din Pitesti si…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges si ai Directiei de Operatiuni Speciale - Inspectoratul General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitesti, au facut, luni, sapte perchezitii domiciliare, pe raza orasului Mioveni, si a…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au facut, luni, sapte percheztii in Capitala si in judetele Arges si Giurgiu la persoane suspectate ca introduceau heroina in penitenciare. Douazeci de persoane vor fi duse la audieri la Pitesti. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au facut, luni, sapte percheztii in Capitala si in judetele Arges si Giurgiu la persoane suspectate ca introduceau heroina in penitenciare. Douazeci de persoane vor fi duse la audieri la Pitesti, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Masura…

- CNAIR a eliberat ”certificate constatatoare negative”, firmelor de constructii trecute pe lista neagra, astfel ca participe urmatorii trei ani la licitatii publice. Constructorul centurii Bacau, Eko Insaat este trecut pe lista neagra, potrivit datelor furnizate de CNAIR la solicitarea Digi24.ro . CNAIR…

- ICCJ a admis, astfel, o contestație depusa de familia polițistului Bogdan Gigina, care s-a plans de faptul ca ancheta DNA dureaza de prea mult timp, informeaza Agerpres. Familia lui Bogdan Gigina iși dorește un termen rezonabil, de trei luni, pentru finalizarea anchetei și trimiterea…

- Situație ingrijoratoare intr-un bloc din sectorul 2 al Capitalei. Dupa ce geamurile de la un balcon de la etajul unu s-au spart intr-o noapte, din senin, oamenii spun ca se tem acum sa mai stea in blocul construit in 1939. Imobilul de pe strada Tunari este construit altfel decat majoritatea celor din…

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fosta sotie, directoare a unei gradinite private din Capitala, a fost retinut vineri seara pentru 24 de ore, el urmand sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Femeia, care in urma incidentului a fost gasita…

- Conducerea spitalului din orasul Huedin, judetul Cluj, a declansat o ancheta, dupa ce rudele unei femei decedate au facut acuzatii extrem de grave la adresa personalului de la morga. Oamenii spun ca, la ridicarea cadavrului, au constatat ca femeia avea infasurat un pampers pe cap, iar unul dintre angajatii…

- Din fiecare tren care ajunge in Gara de Nord coboara zeci de protestatari dotati cu steaguri si bannere. Manifestantii se vor alatura celorlalte grupuri care ajung in Capitala. Demonstrantii intentioneaza sa opreasca la sediul Avocatului Poporului, la Curtea Constitutionala a Romaniei si la Consiliul…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana…

- Mii de abonati sunt fara electricitate in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri nationale, in unele judete acestea sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil, iar in judetul Harghita circulatia feroviara este intrerupta, in…

- Starea mamei copilului mort in accidentul din apropierea satului Todirești s-a agravat. Tanara de 24 de ani a fost conectata la aparate in secția de reanimare a Spitalului de Urgenta din Capitala. Medicii spun ca șansele supravietuire sunt minime.

- F. T. Ieri, politistii prahoveni de la Secția de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu angajați ai Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR – coordonați de procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova – , au descins in 20 de locații, la persoane și sedii de firme suspectate…

- O tanara mamica originara din Pitesti, care s-a mutat recent la Bucuresti, a fost plimbata aiurea, de mai multe ori, intre Capitala si Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Arges, pentru ca angajatale institutiei fie n-au raspuns la telefon, fie n-au putut oferi o simpla informatie solicitata…

- Mai mulți tineri, care furau bunuri dintr-un hipermarket focșanean, sprijiniti fiind de un angajat al magazinului, care ar fi pus totul la cale, au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani. Este vorba despre un dosar cu opt inculpati, printre care si doua fete.…

- Situatie de criza la cel mai mare spital de boli infectioase din tara, Matei Bals, din Capitala. Nu sunt medici de terapie intensiva, iar cazurile grave sunt trimise la alte unitati sanitare.

- Casa Regala prezinta marti bilantul vizitelor si evenimentelor din anul 2017, anuntand ca toate cele 50 de vizite au fost facute din fondurile personale ale Regelui Mihai. Declaratia vine in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale. „50 vizite in comunitati din tara…

- CNAIR a anunțat ca mai multe proiecte pentru fluidizarea traficului din București vor beneficia de finanțare europeana. Decizia a fost luata de ministerul Transporturilor iar printre proiecte se numara pasajul Domnești, dar și modernizarea centurii București. CNAIR a anunțat ca mai multe obiective…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

- 43 de organizatii civice i-au trimis, sambata, premierului Mihai Tudose o scrisoare deschisa prin care ii solicita o intalnire in care sa discute despre legile justitiei, motivand ca Romania risca „un derapaj fara precedent de la valorile democratice”. Cele 43 de organizatii civice vor…

- World Class Romania, cea mai extinsa retea locala de centre de fitness, detinuta de fondul de investitii polonez Resource Partners, a semnat un parteneriat strategic cu producatorul american de echipamente sportive Under Armour, in scopul incurajarii activitatii fizice in randul romanilor.…

- Edilul pitestean a anuntat si numele trupelor ce vor concerta in noaptea dintre ani la Pitesti. Vorbim si de data aceasta de nume importante ale muzicii din Romania. Seara va fi deschisa de Sore, aceasta urmand sa concerteze de la ora 23:00. La miezul noptii va urma un spectaculos foc de artificii…

- Simona Halep este cetatean de onoare al orasului Busteni, iar oficialii localitati i-au facut o surpriza sportivei inaintea sarbatorilor de iarna. Primaria din localitate a lansat pe piata o serie de carti postale cu imaginea Simonei. Primaria Busteni a lansat, deocamdata, un…

- Florinel Coman s-a operat de varice, problema cu care a jucat pentru FCSB de la transferul din vara. Desi a fost supus unei interventii chirurgicale, fotbalistul va fi prezent in lotul lui Nicolae Dica pentru primul cantonament din ianuarie. UPDATE Florinel Coman s-a operat in cursul zilei de marti,…

- Florin Andone (24 de ani) trece cea mai grea perioada de cand e la Deportivo La Coruna. Atacantul roman a iesit din calculele antrenorului, fiind momentan accidentat. Andone a declarat ca vrea sa plece de pe El Riazor, lucru care i-a daunat in relatia cu conducatorii, apoi s-a batut cu un coechipier…

- Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, crede ca problema de identitate a echipei de fotbal Steaua se va rezolva, intr-un final, iar numele si palmaresul vor reveni la George Becali. "Hai, dom'le, ca el aici nu are nicio vina. Gigi Becali are vreo vina? Sunt doi, trei…

- Amintim ca in 11 dececembrie, un accident violent s-a produs la iesirea de la Diosig, unde un tanar din Rosiori a lovit masina in care mama, insarcinata in luna 6/7 era pasagera pe bancheta din spate, alaturi de fetita ei, in varsta de un an si trei luni. In urma impactului, fetita…

- Pe Drumul Național 65 Craiova – Pitești se produc anual zeci de accidente rutiere, unele extrem de grave soldate cu pierderi de vieți omenești. „Curbele morții“ de la Pielești și Padurea Sarului sunt doua dintre zonele de pe DN 65 ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism, traficul pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Pitesti – Bucuresti este oprit la ...

- PROTESTE - comemorare Regele Mihai, duminica, 10 decembrie. In memoria Regelui Mihai se vor depune coroane si se vor aprinde candele. Evenimente de comemorare vor avea loc si in Pitesti si Oradea. PROTESTE - comemorare Regele Mihai, duminica, 10 decembrie. Pe Facebook a fost creata pagina…

- Dan Badic, fostul director al Casei Regale a Romaniei, a propus, vineri, canonizarea Regelui Mihai I. Biserica Ortodoxa Romana (BOR) a explicat, duminica, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Vasile Banescu, de ce acest lucru nu este posibil. Potrivit lui Vasile Banescu, procedura de canonizare in…

- Politistii din Prahova fac joi dimineata 52 de perchezitii in 7 judete, printre care și Bacau, si in Capitala, la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor, 40 de persoane... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cod galben de ceața in Vaslui rancea și alte patru județe. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 4 decembrie, o atenționare nowcasting Cod galben de ceața in cinci județe, valabila in urmatoarele ore. Astfel, potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in zonele joase ale județelor…

- Actrița Cristina Stamate a fost inmormantata miercuri la Cimitirul Bellu din Capitala, fiind condusa pe ultimul drum de artiști, colegi de la Teatrul 'Constantin Tanase', prieteni și admiratori. Cateva sute de oameni au așteptat cu flori și lumanari cortegiul funerar la Cimitirul Bellu.Citește…

- Traficul rutier pe Autostrada Bucuresti – Pitesti este restructionat, miercuri, din cauza a doua accidente rutiere in care au fost implicate cinci autoturisme si un camion. In urma accidentelor doua persoane au fost ranite, iar traficul intre kilometrii 14 si 16 este restrictionat.Centrul…

- Vasile Morar si multe alte figuri ale teatrului romanesc se afla, in acest moment, la Teatrul de Revista Constantin Tanase, pentru a face pregatirile pentru inmormantarea actritei Cristina Stamate.