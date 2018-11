Stiri pe aceeasi tema

- O invatatoare pensionara care s a reintors la catedra este acuzata ca ar fi batut un copil, in fata celorlalti colegi, si a jignit alti doi elevi, informeaza Antena3.ro. Incidentul s a petrecut in clasa I de la o scoala din Bucuresti, chiar in prima zi de scoala. Mama copilului lovit a depus plangere…

- Situație disperata pentru barbatul ranit in explozia care a avut loc ieri intr-un apartament din Piatra Neamț. Medicii au vrut sa il trimita la una dintre cele trei clinici pentru arși din Capitala, dar nu au gasit loc. Acum, incearca sa il transferare la un spital din Belgia.

- O butelie a explodat duminica aproape de orele pranzului intr-un bloc de locuinte din municipiul Drobeta Turnu Severin. Proprietarea, o femeie in varsta de 34 de ani, a suferit arsuri grave la fata si a fost internata la spitalul din Severin.

- Batranul are arsuri pe 80 la suta din suprafata corpului, dupa ce a cazut in gramada de resturi vegetale pe care le aprinsese. A fost dus de urgenta la Oradea, iar de acolo un elicopter SMURD l-a transportat la Bucuresti. Adolescentul de 15 ani a incercat sa aprinda cu benzina resturile vegetale.…

- Situatie revoltatoare la scoala din Vacarea, comuna Danesti. Circa 30 de copii care invata simultan la unitatea de invatamant vor fi nevoiti sa stea, si in aceasta iarna, in frig. Asta pentru ca soba veche din sala mare...

- O explozie s-a produs, miercuri dimineata, la scoala din Voiniceni, judetul Mures, doi copii fiind raniti. 70 de elevi si 7 profesori au fost evacuati. Explozia s-a produs la scoala din Voiniceni, judetul Mures, cel mai probabil din cauza unei acumulari de gaze. Potrivit reprezentantilor…

Un puternic incendiu a izbucnit, luni, in localitatea Sanandrei. Flacarile au cuprins acoperisul unei case si s-au extins la imobilul invecinat.