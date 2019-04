Stiri pe aceeasi tema

- Doua eleve de 14 ani din Florida au fost arestate chair la școala la care invațau, fiind acuzate ca ar fi planuit sa iși ucida 10 colegi. Cele doua fete din Avon Park, un oraș din centrul statului american Florida, și-au facut planuri sa omoare 10 colegi și apoi sa scape de cadavrele acestora. "Doua…

- Elevul de 17 ani din Vaslui acuzat ca si-a injunghiat trei colegi mai mici a fost prezentat judecatorilor Tribunalului Vaslui cu propunerea de arestare preventiva. Adolescentul a dorit sa dea declaratii in sala de judecata, exprimandu-si regretul pentru cele intamplate.

- 98 de elevi din 100 simt anxietate, indiferenta si resentimente fata de scoala si doar 2 din 100 merg cu drag la scoala. In acelasi timp unul din patru dascali sufera de anxietate, iar 15% dintre acestia resimt o stare de epuizare psihica. Ei se simt epuizati si demotivati in a lucra cu elevii.

- Situatie halucinanta intr-o scoala din Botosani! Un elev in varsta de 11 ani a ajuns de urgenta la spital, dupa ce ar fi fost batut de profesorul de religie, care este si preot. Acum, la cateva ore de la tragica intamplare, mama copilului rupe tacerea și spune totul despre incidentul de la școala.

- CASTIGATOR EXATLON 2019. "Probabil eu o sa plang cel mai mult. In capul meu sunt o mie de ganduri care zboara. Daca venea cineva in 2018 și imi spunea ca 2019 va veni cu niște suprize enorme pentru mine, nu il credeam. Iata ca 2019 a venit cu aceasta surpriza, Exatlon. Am venit aici plin de putere,…

- Un caz absolut halucinant de viol a șocat pe toata lumea din Florida! Un barbat de 31 de ani a violat o fetița de numai 3 ani in toaleta unei biserici, apoi le-a oferit o scuza penibila polițiștilor.

- Marea Britanie este programata sa iasa din Uniunea Europeana anul acesta, pe 29 martie. Conform planurilor unor oficiali UE Brexitul ar putea fi amanat pana in 2021. A aparut o noua varianta pentru amanarea Brexit-ului. Partidul Laburist, aflat in opozitie, va cere convocarea unui nou referendum privind…

- Elevii care au batut un coleg la o scoala din Satu Mare vor fi sanctionati disciplinar. Politia si Inspectoratul scolar vor demara anchete dupa ce doua filmulete distincte cu bataile dintre minori in clasa si in curtea scolii au ajuns pe Internet.