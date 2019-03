Stiri pe aceeasi tema

- O familie de romani stabiliți la Monterchi, in regiunea Umbria, a trecut prin șocul pierderii unui copil, care s-a nascut mort. Mai mult, cand au cerut de la morga corpul copilului decedat, au primit un picior amputat. Incredibila gafa a fost facuta de cei de la spitalul "Alto Tevere", din Citta di…

- Rasturnare de situație in cazul Vioricai, romanca abandonata in Italia de familie, dupa ce aceasta și-ar fi abandonat copiii. Deși se spunea ca singura soluție ar fi inmormantarea in Italia, iata ca lucrurile s-au schimbat.

- Caz de-a dreptul tragic in Ferrara, Italia. Trupul neinsuflețit al unei romance a fost abandonat la morga, de catra familia care nu dorește sa nu mai auda deloc de ea. Motivul: tanara și-ar fi parasit copiii.

- Elena Petriu este fata de doar 14 ani care a fost data disparuta de acasa acum doua saptamani. Totul s-a petrecut in Milano, Italia atunci cand fata a plecat spre scoala dar nu s-a mai intors.

- Parinții cred ca Elena a fost rapita in timp ce venea acasa de la școala, scrie stirilekanald.ro. Chiar in ziua dispariției, cei doi au primit un telefon suspect, vocea de la celalalt capat transmițandu-le sa nu mai caute fata, pentru ca nu se va mai intoarce acasa. Citeste si Cei mai prosti…

- DSP a primit raspunsul in cazul bebelusului decedat la cateva ore dupa ce a fost nascut de o adolescenta, in varsta de 15 ani, confirmata cu gripa: copilul nu avea virusul AH1. Bebelusul fusese nascut la Maternitatea Buzau. La cateva ore, copilul a decedat. A doua zi, autoritatile din sanatate au primit…

- O romanca de 19 ani, Mariana Tudor Szekeres, a fost ucisa in Italia in urma cu doi ani, iar de atunci trupul ei neinsuflețit, sta intr-o morga din Salerno. Corpul sau nu a fost repatriat fiindca...