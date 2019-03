Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz cu elevi, unii de doar 7 ani, a fost sechestrat de politisti la Puiesti, in Vaslui, noaptea. Copii au ajuns la caselele lor dupa ora 1:00 si dupa ce primarul localitatii de unde sunt a fost retinut cu mascatii. 11 elevi din Gherghesti, Vaslui, unii dintre ei din clasa 1, impreuna cu o invatatoare,…

- UPDATE: Elevii care au participat la concursul din judetul Neamt au ajuns acasa, la Gherghesti, in jurul orei 01:30 dimineata. Parintii ii asteptau ingrijorati iar copiii cu medaliile la gat au coborat din microbuz plangand. Erau lacrimile frustrarii. Nu au inteles de ce tocmai lor li s-a intamplat…

- ZMEI Situație incredibila la Puiești. 16 elevi, de la clasa I-a pana la clasa a VIII-a impreuna cu o invatatoare, sunt sechestrați de mai bine de doua ore de catre o echipa mixta de polițiști, de la Serviciul Rutier și de la Ordine Publica. Copiii se intorceau victorioși de la un concurs din județul…

- Mama filmata chiar de soț, in timp ce-și lovea cu brutalitate propriul copil, obișnuia sa bage spaima in familie. Femeia era atat de agresiva, ca nu doar copiii luau bataie de la ea. Nu scapa nici barbatul de cate o corecție fizica. Satul de bataile primite, concubinut a decis sa o inregistreze pentru…

- A CALCAT PE BEC… Situatie incredibila ieri, pe strada Stefan cel Mare, din Vaslui. Un posesor al unei masini Daewoo Nubira break, cu numarul VS-08-MIS, a blocat de tot circulatia masinilor minute in sir, in zona magazinului Aurocor Centru, exact la semafoarele de la Independenta. Omul, grabit, a parcat…

- Autoritatile din Vaslui au intrat in alerta dupa ce un microbuz cu 18 pasageri s-a ciocnit, astazi, cu o masina, in localitatea Salcioara. The post Autoritatile in alerta, dupa ce un microbuz plin de pasageri s-a ciocnit cu o masina appeared first on Renasterea banateana .

