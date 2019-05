Situatie scandaloasa in Diaspora: Mii de oameni nu vor apuca sa voteze, iar autoritatile refuza sa-i ajute LIVE Romanii aflati in strainatate au luat cu asalt sectiile de votare inca de la primele ore ale zilei, pentru a fi siguri ca reusesc sa-si exercite dreptul constitutional votand la alegerile europarlamentare si la referendumul privind justitia din Romania de pe 26 mai 2019.



S-au format cozi imense in fata sectiilor de votare, iar in multe orase europene romanii au asteptat ore bune sa poata vota. Unii nu au reusit pana acum si nici nu vor mai apuca, judecand dupa numarul de persoane si orele ramase pana la inchiderea urnelor.



Singura solutie pentru ca toti romanii aflati la cozi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

