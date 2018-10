Stiri pe aceeasi tema

- Cazul fetitei de 9 ani din localitatea vasluiana Puscasi, care mergea flamanda la scoala si fara pachet si visa la un piure cu carne si salata a impresionat o lume intreaga. In ultimele zile, la familia sarmana din Puscasi au ajuns ajutoare din toate colturile tarii. In plus, Fundatia Casa Share a inceput…

- Adrian Nastase considera ca interdicția in acest caz este "stupida" și "neconstituționala", dar ca nu poate decat sa o respecte. "Aș fi vrut sa merg, dar din pacate am o interdicție absolut stupida și neconstituționala. Nu am voie sa aleg sau sa fiu ales. Este o interdicție pe care o am in…

- Caz cutremurator in Germania! Un roman a dormit timp de trei saptamani in padurea de langa Offenbach la temperaturi ce se apropiau de valori negative pe timpul nopții. El a fost supus acestui abuz de...

- Timp de cateva luni, iesence singure sau cu copii in brate au fost talharite de un individ cat se poate de agresiv! Insa, in loc sa se duca imediat la politie, femeile au preferat sa se planga pe Facebook. Atacatorul a fost retinut, insa - in lipsa unor plangeri - a fost eliberat.

- Timp de cateva luni, iesence singure sau cu copii in brate au fost talharite de un individ cat se poate de agresiv! Insa, in loc sa se duca imediat la politie, femeile au preferat sa se planga pe Facebook. Atacatorul a fost retinut, insa - in lipsa unor plangeri - a fost eliberat.

- Un barbat s-a filmat in timp ce vorbea și conducea masina cu un copil in brate. In imaginile care au ajuns pe Facebook se observa ca barbatul este atent la apelul video, nicidecum la volan. In masina erau mai multi copii, iar unul dintre ei se afla pe scaunul din stanga pentru…

- O femeie a murit dupa ce s-a inecat cu un mic, la Iași. Femeia avea 71 de ani și era bolnava de Parkinson, maladie degenerativa care determina și probleme de mobilitate. Batrana nu a putut sa inghita și a murit sufocata. Paramedicii veniți cu un elicopter SMURD nu au mai reușit sa o resusciteze. Femeia…

- La 11 ani, Irina Columbeanu a dat multor adulți o adevarata lecție de viața. Fiica milionarului de la Izvorani cu fosta soție a facut un gest care a emoționat mii de inimi, iar pe unii i-a facut sa aiba lacrimi in ochi. Impresionata de fata ei, Monica Gabor a dat un sfat tuturor. Citește și: […] The…