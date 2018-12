Stiri pe aceeasi tema

- Preotul si cativa enoriasi ai unei mici biserici din Chieti, un oras din centrul Italiei, au ajuns la spital dupa slujba de duminica, dupa o gluma proasta facuta de cativa tineri care au inlocuit tamaia cu marijuana.

- Niște tineri din Chieti, un oraș din centrul Italiei, s-au gandit sa schimbe tamaia cu marijuana. Preotul și enoriașii prezenți la slujba au ajuns la spital drogați. Cand preotul a aprins tamaia, fumul s-a raspandit imediat in toata biserica. Pana sa realizeze ce s-a intamplat, toți au fost „rapuși”,…

- Situație revoltatoare la Spitalul Județean de Urgența din Craiova. O lifitiera a cerut șpaga cadourile copiilor bolnavi Voluntarii veniti cu daruri la copiii internati la sectia de oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta Craiova au avut un șoc in momentul in care au intrat in spital.

- SFINTIRE CU COLINDE PS Ignatie Episcopul Husilor a colindat ieri la Biserica „Sf. Gheorghe” din Barlad, unde a fost prezent cu ocazia sfintirii Asezamantului Social „Sfantul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei”. Cu voce calda Episcopul Husilor a transmis atata emotie celor prezenti, incat…

- Astazi, 2 decembrie 2018, portile bisericii din satul Ianculesti au ramas inchise. Preotul a plecat in alta parohie si nu a lasat niciun inlocuitor pentru a savarsi Sfanta Liturghie. Cum sa fii bun creștin, fara a fi martor la „misterul mantuirii neamului omenesc”, permanentizat pe pamant si in Ceruri?…

- Situatie revoltatoare in ambulanta care trebuia sa asigure asistenta medicala la meciul dintre FC Voluntari si Viitorul Constanta. Medicul a refuzat sa transporte la spital un fotbalist francez scos cu...

- Preotul constanțean care si-a dat foc duminica in fata Catedralei Mantuirii Neamului, in timpul slujbei de sfintire, declara ca mesajul sau a fost unul ferm, adica impotriva abuzurilor si coruptiei din Biserica. El este nemultumit ca reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului i-au fost luat dreptul de…

- Rupte, murdare, ele sunt un pericol pentru pacientii care vin la dializa sau pentru rudele acestora. Situatia ne-a fost semnalata de un telespectator Romania TV, care a si trimis aceste imagini.