Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Dublin a facut public vineri, cu 35 de zile inaintea datei oficiale a Brexit-ului, un pachet legislativ care pregateste Irlanda pentru efectele unei potentiale retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, transmite dpa. Prezentand detaliile pachetului de legi, vicepremierul…

- Un om al strazii, din Marea Britanie, a fost filmat cum iși exprima angoasa și oboseala inainte sa fie gasit inghețat, conform The Sun. Un videoclip sfașietor il arata pe Kane Walker, de 31 de ani,...

- O infirmiera debutanta are salariul cu 52 la suta mai mare decat una cu 32 de ani vechime. Se intampla in Romania, la Brașov, iar situația revoltatoare a fost facuta publica de medicul Dan Grigorescu, șeful Secției de Chirurgie Plastica si Reconstructiva de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din…

- Caz incredibil la Spitalul Județean din Ploiești. Rudele unui barbat susțin ca acesta a murit in unitatea spitaliceasca, dupa ce a fost scapat de pe targa, de catre angajații spitalului, potrivit presei...

- In noiembrie anul trecut, inspectorii de sanatate au recomandat conducerii o renovare a acestui spital, dar de atunci și pana acum nu s-a intamplat nimic. Citeste si Sase persoane ranite, dupa ce un microbuz a cazut intr-un sant de 3 metri, pe DN1 A Oamenii nu au de ales, sunt obligați…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucici, care il are consilier pe Victor Ponta, a acuzat Kosovo ca nu are dreptul sa isi formeze o armata, scrie New York Times. Prim-ministrul sarb a declarat ca spera ca Belgradul nu va fi nevoit sa isi foloseasca cei 28.000 de soldati pentru a proteja minoritatea…

- Situație revoltatoare la Spitalul Județean de Urgența din Craiova. O lifitiera a cerut șpaga cadourile copiilor bolnavi Voluntarii veniti cu daruri la copiii internati la sectia de oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta Craiova au avut un șoc in momentul in care au intrat in spital.

- Situatie revoltatoare in ambulanta care trebuia sa asigure asistenta medicala la meciul dintre FC Voluntari si Viitorul Constanta. Medicul a refuzat sa transporte la spital un fotbalist francez scos cu...