Situație revoltătoare în hala Obor. Peștele și carnea, păstrate printre excremente de șoareci Mai multe produse congelate din pește și carne erau ținute in mizerie și la temperaturi mult prea mari. Inspectorii au gasit inclusiv excremente de șoareci in locurile unde erau pastrate alimentele, potrivit Antena 3. „ Lucrurile nu sunt in regula. Hala este depașita atat din punct de vedere al curațeniei dar și al calitații. Lucrurile sunt peste puterea noastra de imaginație. Cantitațile inseamnate excremente de șobolani pe care le-am filmat arata ca aceasta zona este infectata. Vitrinele sunt de prea mult timp in folosința", a declarat Horia Constantinescu, șeful ANPC, la Antena 3. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

