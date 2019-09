Stiri pe aceeasi tema

Comisia de circulatie a municipiului Timisoara a avizat favorabil inchiderea circulatiei rutiere in totalitate vineri, intre orele 7-16, precum si duminica, in intervalul orar 7-20, in Piata Ionel I.C.Bratianu (Punctele Cardinale), astfel...

Georgiana Salajan, o fata in varsta de 16 ani din Cenei, Timis, este disparuta de 10 zile. Ea a spus ca pleaca spre Timisoara, insa a disparut fara urma.

O ghereta unde se vindeau langoși, situata pe Calea Buziașului, a fost cuprinsa de flacari. Pompierii au fost chemați sa intervina de urgența. Focul s-a propagat insa foarte repede, așa incat langoșeria a ars in ...

Ionuț Chirila, fost antrenor la juniorii lui Dinamo, a avut un derapaj la GSP LIVE. Acesta a vorbit in termeni dur de Cornel Dinu, pe care l-a jignit. Vezi in video ce a spus Ionuț Chirila la GSP LIVE „Acest om a ajuns intr-o stare de degradare morala atat de avansata, incat singurul sentiment pe…

Autostrazile din Romania par a fi mai mobile decat constructorii lor. Segmentele de autostrada construite pe șoseaua de mare viteza care ar trebui sa lege Timișoara de Sibiu au aceleași „defecte genetice": soluții ...

Dupa ce postarea unei timișorence pe Facebook, in care femeia surrpinde momentul in care mai mulți oameni sunt stropiți cu insecticid in Piața Libertații, a devenit virala, avem o reacție din partea primariei.

Primarul Timisoarei sustine ca fluenta traficului pe ansamblul de strazi Cluj, Aries si Calea Martirilor este "excelenta" dupa derularea unor lucrari si modificarile de reguli de circulatie operate in ultima perioada.

Un deținut de la Penitenciarul din Arad a parasit punctul de lucru unde muncea in construcții, in centrul Timișoarei. El era condamnat definitiv la 4 ani și 6 luni de inchisoare...