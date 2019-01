Stiri pe aceeasi tema

- CCR a declarat neconstitutionale protocoalele semnate de Parchetul General cu SRI. Dosarele in curs vor fi reevaluate. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a declarat integral neconstitutional protocolul SRI – Parchetul General din 2009 si partial neconstitutional protocolul SRI – Parchetul General…

- Mai mulți procurori din DNA Oradea au fost chemați la audieri, miercuri, la Secția pentru anchetarea magistraților din Parchetul General, in urma inregistrarii aparute in spațiul public in care se vorbește despre "liniștirea" judecatorilor, a declarat pentru Mediafax Adina Florea, procurorul-șef…

- Curtea Constitutionala s-ar putea pronunta marti cu privire la sesizarea presedintelui Camerei Deputatilor in legatura cu un conflict de natura constitutionala intre Parlament si Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie vizand protocoalele incheiate cu Serviciul Roman de Informatii.

- Intr-un moment in care toata lumea se aștepta ca Inalta Curte de Casație și Justiție sa incheie cercetarea judecatoreasca și ulterior sa pronunțe verdictul final in primul dosar in care fostul președinte ANAF, Sorin Blejnar, evenimentele au luat o turnura spectaculoasa la termenul din 28 noiembrie.…

- Mircea Draghici, nominalizat pentru funcția de ministru al transporturilor, apare in doua dosare penale de la Parchetul General. Procurorii nu au facut insa publica calitatea acestuia, dar unul din cele doua dosare penale a fost deschis dupa ce in presa au fost publicate informatii potrivit carora trezorierul…

- "Daca e vorba de o hotarare de guvern, asta nu inseamna baza legala. Deci, hotararea de guvern este sub lege, deci asta nu inseamna ca protocoalele au fost legale. Iar in al doilea rand, nu influenteaza cu absolut nimic abuzurile care s-au petrecut in Romania avand (...) cauza in protocoale. Nu schimba…

- Parchetul General sustine ca Planul de actiune pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA), adoptat in anul 2005 printr-o hotarare de Guvern, stabileste "fara echivoc" incheierea unor protocoale intre parchete si ministere cu SRI, SIE si CSAT. Intr-un comunicat de presa…