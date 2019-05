Stiri pe aceeasi tema

- Antonella Fiordelisi, 21 de ani, e una dintre cele mai talentate spadasine ale Italiei. Pana sa ajunga in topul mondial, tanara a patruns deja in toate topurile dedicate femeilor frumoase. Antonella a fost curtata de-a lungul timpului de o mulțime de fotbaliști faimoși, dar i-a refuzat pe toți. Frumoasa…

- A inceput visul barbatilor si cosmarul femeilor, in cel de-al cincilea sezon Insula Iubirii! Primele raze ale soarelui au adus straluciri ademenitoare pentru cei patru concurenți, deoarece ispitele Maria, Nicoleta, Bianca si Dana, patru femei irezistibile, au intrat in camerele in care se aflau cuplurile.

- Aparent pline de incredere, patru noi cupluri au vrut sa se supuna celui mai greu test de relație, in cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera luni, 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, insa unii au uitat curand trecutul pentru a imbrațișa un prezent mult mai ispititor!

- Dupa ce Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii", a facut un live pe internet alaturi de Mircea si a acuzat-o pe fosta concurenta ca vinde o dieta periculoasa, se pare ca relatia de prietenie dintre cei doi s-a spulberat.

- In cel de-al cincilea sezon al show-ului, care va avea premiera pe 22 aprilie, Insula Iubirii este martorul unei situații unice in istoria sa și nemaiintalnite in cazul acestui test de cuplu, potrivit click.ro. La doar cinci zile de la incheierea filmarilor pentru cel de-al patrulea sezon, Insula Iubirii…

- Mai este foarte puțin pana ce unul dintre cele mai urmarite show-uri va incepe la Antena 1. Ionuț Gojma, fostul iubit al Mirelei, care in noul sezon este ispita la „Insula Iubirii” a marturisit ca nu știe exact data cand se va difuza emisiunea, insa recunoaște ca totul va fi cu adevarat spectaculos.…