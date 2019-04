Stiri pe aceeasi tema

- In cel de-al cincilea sezon al show-ului, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, Insula Iubirii este martorul unei situații unice in istoria sa și nemaiintalnite in cazul acestui test de cuplu!

- Mai este foarte puțin pana ce unul dintre cele mai urmarite show-uri va incepe la Antena 1. Ionuț Gojma, fostul iubit al Mirelei, care in noul sezon este ispita la „Insula Iubirii” a marturisit ca nu știe exact data cand se va difuza emisiunea, insa recunoaște ca totul va fi cu adevarat spectaculos.…

- Sezonul 5 „Insula Iubirii” va incepe in curand la Antena 1 și deja au fost deja dezvaluite trei dintre ispitele care vor testa relațiile in sezonul 5: doua masculine și una feminina. La finalul sezonului 4, telespectatorii au aflat ca Ionuț Gojman, concurent alaturi de Mirela, se va intoarce in sezonul…

- Sezon nou, reguli noi, asta si-a dorit Mihai Bendeac de la cel de-al saselea sezon al show-ului iUmor, difuzat in fiecare sambata, de la 20.00, la Antena 1. Astfel, incepand de acum, pentru situațiile controversate in care unul dintre cei trei era suparat ca un concurent nu a fost suficient de bun pentru…

- Asia Express sezon 2, concurenți, eliminare Asia Express 2019 și tot ce trebui sa știi despre show-ul Antena 1. Prin ce provocari trec concurenții Asia Express Romania și ce noutați aduce al doilea sezon.

- Marinela de la “Insula Iubirii” a trecut prin clipe de panica dupa difuzarea emisiunii la care a participat alaturi de fostul iubit, Iulian. Tanara a plecat la mama ei in Italia, insa nu s-a putut acomoda, așa ca s-a intors in țara. "Am primit amenintari, mesaje foarte urate... Am zis ca ar fi cazul…