- Dive la cutite! Brigitte Sfat si Claudia Pavel, concurente la “Ferma”, clar nu se vor imprieteni in casa pe care o impart, pentru ca trecutul le impiedica. Fosta nevasta a lui Ilie Nastase a rabufnit la adresa cantaretei, pe care a acuzat-o ca s-ar fi cuplat cu primul ei sot, iar scandalul va fi difuzat…

- Viorica Dancila a onorat, alaturi de mai mulți membri ai Guvernului, invitația Patriarhului Daniel de a fi prezenta la sfințirea Catedralei Mantuirii Neamului.La slujba a ajuns și cel mai important om al echipei lui Dancila. Toni Grebla, fostul judecator CCR, acum secretar general al Guvernului…

- Romanca de 29 de ani a fost atacata cu acid in centrul orașului Civitanova Marche. Soțul, un macedonean de 32 de ani, a surprins-o in zona unui pasaj și a stropit-o in fața cu substanța aflata intr-o...

- Celebrul jurnalist Mircea N. Stoian parea ca are o relație ok cu iubita lui, alaturi de care era de aproximativ un an și jumatate. Doar ca ”paradisul” s-a rupt in doua pentru Stoian, cand a aflat ca iubita lui draga l-a inșelat. Chiar el a povestit cum s-a intamplat totul și cum a trecut peste […] The…