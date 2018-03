Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul municipiului Iasi Gabriel Harabagiu, in cazul caruia prefectul a semnat vineri ordinul de incetare a mandatului de consilier, a preluat atributiile de primar al municipiului, printr-o decizie a edilului Mihai Chirica, plecat in concediu.Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica a declarat vineri ca a plecat cu o zi in urma in concediu si ca a dispus ca prerogativele sale sa fie preluate de viceprimarul Gabriel Harabagiu. Chirica a afirmat ca nu stie nimic despre decizia prefectului privind incetarea mandatului de consilier in cazul…

- In urma publicarii articolului Primarul Dobre dorește masuri aspre la SGU: Nu se mai poate așa!, in ediția din data de 19.03.2018 a Republikanews., remitem mass-media urmatorul punct de vedere: Intrucat nu am luat la cunoștința, in mod direct, de cele afirmate de primarul municipiului, facem urmatoarele…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care Andrei Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului. Documentul este semnat de premierul Viorica Dancila. ...

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe Larry Kudlow, un fost consilier economic informal in timpul campaniei prezidentiale din 2016, in functia de consilier prezidential pentru Afaceri Economice, informeaza site-urile posturilor CNN si CNBC.

- Primarul din Cavnic isi cauta consilier personal. Maramures Jurnal ii propune primarului Vladimir Petrut sa-l consilieze gratuit, facand astfel o importanta economie la bugetul orasului. Primarul din Cavnic isi cauta consilier personal. A facut public anuntul pe pagina de Facebook a institutiei si acum…

- Viceprimarul din Santu Gheorghe, Toth-Birtan Csaba, a declarat, corespondentului Mediafax, ca nu este vorba despre steaguri propriu-zise, ci de benzi tricolore ale comunitatii maghiare, care au fost amplasate inainte de ziua de 15 martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.De asemenea, el…

- Ca urmare a arborarii, in data de 13.03.2018, a mai multor drapele ale Ungariei in centrul municipiului Sfantu-Gheorghe, Instituția Prefectului-Județul Covasna a transmis o somație Primarului municipiului Sfantu Gheorghe, prin care s-a solicitat respectarea prevederilor Legii nr.75/1994 privind arborarea…

- Liderul Partidului Șor și actualul primar al orașului Orhei, Ilan Șor, va candida la alegerile anticipate ale Primarului general al mun. Chișinau, programate pentru data de 20 mai 2018. Informația a fost confirmata pentru TRIBUNA de surse demne de incredere.

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca fetitele lui il intreaba de trei seri, atunci cand ajunge acasa cand inchide scolile. Edilul - sef a spus ca s-a pus o presiune asupra fiicelor sale din partea colegelor, pentru a-si ruga tatal ca sa inchida…

- Primarul municipiului Dej, Morar Costan ne-a trimis un punct de vedere ca urmare a publicarii articolului ” Raportul Curții de Conturi: abateri de milioane la Primaria Dej! Angajații au fost platiți nejustificat ”. Redam integral comunicatul primarului. ”Referitor la concluziile Curții de Conturi privind…

- CHIȘINAU, 18 feb – Sputnik. La 20 mai, în municipiul Chișinau ar putea fi organizate alegeri locale noi. Vinerea trecuta, Dorin Chirtoaca, și-a depus oficial demisia din funcția de primar general al municipiului Chișinau la Consiliul Municipal Chișinau (CMC) și la Comisia Electorala Centrala…

- Primarul suspendat al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, a anunțat vastazi ca renunța la mandatul sau și a cerut organizarea unor alegeri noi in capitala. El a declarat, intr-o conferința presa, ca data alegerilor ar trebui stabilita pe 20 mai 2018, pentru ca dupa aceasta data nu vor mai putea…

- Dorin Chirtoaca a anuntat vineri - intr-o conferinta de presa - ca isi da demisia din functia de primar general al municipiului Chisinau in semn de protest si a cerut organizarea de alegeri anticipate, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md. Chirtoaca a subliniat ca renunta la mandat in semn de protest…

- Fostul international Gheorghe Popescu a anuntat miercuri, printr-un mesaj postat pe o retea de socializare, ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila ca sa fie eliberat din functia de consilier de stat si sa numit consilier onorific in programul pentru organizarea Campionatului European din 2020....

- Fostul fotbalist Gheorghe Popescu a decis sa renunte la functia de consilier al premierului. Si-a anuntat decizia pe pagina personala de Facebook, acolo unde a precizat si ce pozitie va ocupa de acum inainte: “Salutare tuturor, Marti, am solicitat Primului Ministru eliberarea din functia de consilier…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, se afla, în perioada 13 - 15 februarie a.c., într-o vizita oficiala în municipiul Bucuresti, România. Programul vizitei la Bucuresti a primarului general interimar al municipiului Chisinau, Silvia…

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie de marti a prim-ministrului, lui Gheorghe Popescu…

- Situație extrem de ciudata in care afla fostul consilier al ministrului Carmen Dan, Valentin Riciu. Acesta a demisionat din funcție pe 16 ianuarie, fiind vizat in trei dosare penale despre care susține ca a aflat din presa. In trei zile dupa demisie, toate cele trei dosare au fost clasate.Vezi…

- Standardele politice intr-un stat democratic nu mai permit mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului, dupa condamnarea acestuia in prima instanta la opt ani de inchisoare, considera senatorul Traian Basescu, presedintele PMP. "Dragnea,…

- Registrul Auto Roman (RAR) Gorj va avea un nou sediu din acest an, in zona CET Targu Jiu. Este vorba de o noua cladire, care va fi amplasata pe un teren concesionat in partea de sud a municipiului. Viceprimarul din ...

- Andreea Pastirnac a fost eliberata joi din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe si numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, conform unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata joi in Monitorul Oficial. Tags: …

- Tudor Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului, printr o decizie a prim ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ...

- In ce unii parlamentari nu se sfiesc nici in fata camerelor de luat vederi sa-i jigneasca pe colegii din opozitie, la Iasi, intr-o comuna din marginea judetului, un primar si-a pierdut functia dupa ce a fost condamnat penal pentru ca a vorbit urat cu un politician dintr-un alt partid.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut, miercuri, ca Jandarmeria nu a preluat atributiile SPP si ca situatia premierului Viorica Dancila, careia i s-a asigurat protectie de catre Jandarmerie, este una absolut particulara, masura in cazul sau fiind una punctuala.

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. El a fost numit in aceasta functie pe 15 septembrie 2017 de fostul premier…

- Cu ocazia sarbatorii Sfinților trei ierarhi: Vasile, Grigore și Ioan, patronii spirituali ai municipiului nostru, transmitem tuturor aiudenilor, care iși serbeaza azi onomastica, un calduros „La multi ani”, multa sanatate, multe realizari si tot ce va doriti alaturi de cei dragi. Iulia Adriana Oana…

- Consilierii locali municipali vor aproba marti, 30 ianuarie a.c., cheltuielile de reprezentare si protocol pentru anul 2018 necesare primarului si viceprimarilor municipiului Constanta. Cheltuielile ce vor fi suportate de la bugetul local in vederea desfasurarii actiunilor de protocol din cadrul institutiei…

- Pasiunea pentru meseria de pompier s-a transmis din tata-n fiu in familia Stanciu. Cei doi lucreaza impreuna la Detașamentul Targu-Jiu, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj. Stanciu Stanciu, care a devenit unul dintre cei mai cunoscuți angajați ai instituției, in urma…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- Dupa reproșurile pe care viceprimarul Mareș Razvan i le-a adresat in conferința de presa primarului Florin Oancea a venit și raspunsul. Acesta și-a dat seama dupa ce a ajuns primar ca echipa cu Razvan Mareș nu poate sa continue pentru ca dansul are alte obiective. In timp ce Florin Oancea vrea sa…

- Situație inedita la Primaria comunei doljene Salcuța. Viceprimarul comunei a fost condamnat la un an și patru luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a postat pe facebook un filmuleț in care tragea cu o arma de vanatoare, deși nu ...

- Problema realizarii unei centuri de ocolire a municipiului Adjud a devenit tot mai strigenta mai ales ca destul de des au loc accidente in care sunt implicate mașini de mare tonaj, care tranziteaza centrul orașului. Ultimul astfel de incident a avut loc noaptea trecuta,…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a decis, miercuri, sa-l demita pe șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, dupa scandalul polițistului acuzat de pedofilie. Premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada de șase luni, in funcția de inspector general al Inspectoratului General…

- Fostul consilier al ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, a declarat, miercuri dimineata, ca, in ceea ce priveste cazul agentului acuzat de pedofilie, actualul sef al Politiei Romane, Bogdan Despescu, ar trebui "sa-si asume responsabilitati pentru functia pe care o are".

- Ion Tiriac si Ilie Nastase au comendat decizia fostului premier Mihai Tudose de a-l numi pe Gica Popescu in functia de consilier. "Ne gandim la Gica Hagi, la Gica Popescu, la Stelea, la toti cei din "Generatia de Aur". Normal ca trebuie folosit acest om. Cunoaste toata lumea de la FIFA si UEFA. Avem…

- Paul Stanescu, propunerea PSD pentru a asigura interimatul, spune ca nu își dorește postul de premier al României. „Nu-mi doresc acest lucru, nu vreau sa se întâmple. E o decizie personala”, a spus Paul Stanescu, marți, la sediul PSD. Întrebat…

- Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei naționale și un aprig contestatar al "regimului" Burleanu, saluta decizia premierului Mihai Tudose de a-l coopta in echipa sa pe Gica Popescu. "Sunt extrem, extrem de bucuros pentru numirea lui Gica Popescu in postul de consilier al prim-ministrului. E o dovada…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier I/asistent in cadrul Serviciului relații publice și resurse umane –

- Reprezentanții Arhiepiscopiei Timișoarei anunța ca preotul sub supravegherea caruia un cetațean de etnie roma a injurat și a jurat intr-o biserica din Timișoara și-a dat demisia din funcția de consilier la Centrul Eparhial. Mai marii bisericii precizeaza ca parintele a fost nevoit sa cedeze presiunii…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca nu a fost citat de DIICOT in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de savarsirea infractiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave. “Nu am primit nici o citație din partea DIICOT”, a fost declaratia oficiala a lui Emil Boc,…

- Simona Halep si Irina Begu vor juca una impotriva celeilalte in semifinalele turneului de la Shenzhen, insa in aceeasi zi vor face echipa si in proba de dublu a turneului. Cele doua vor disputa mai intai meciul de dublu, unde le vor intalni in penultimul act pe Anna Blinkova si Nicola Geuer, pentru…

- Primarul general al municipiului Chișinau își poate forma independent propriul cabinet, ca urmare a unor modificari la legislație publicate în ediția din 30 decembrie a Monitorului Oficial, transmite IPN. Cabinetul primarului general al municipiului Chișinau este o structura…

- Igor Șeremet, viceprimarul municipiului Balți și-a dat astazi demisia, "motivul principal fiind doar unul personal-«dubiile/neincrederea primaurlui de municipiul Balți in capacitațile mele administrative»", a scris viceprimarul in declarația sa de demisie.

- Premierul Mihai Tudose a schimbat conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), semnand demiterea lui Gigi Dragomir, fost inspector in cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ilfov, transmite Profit.ro. Acesta a fost numit in luna octombrie, informatii din spatiul public…