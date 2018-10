Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Airbus A320, care aparține companiei Austrian Airlines a aterizat de urgența pe Aeroportul Internațional ”Henri Coanda” dupa ce piloții au raportat fum in cabina. Potrivit site-ului de aviație Boarding Pass , care a oferit informația, avionul zbura pe ruta Viena (Austria) – Shiraz (Iran).…

- Autoritatile americane au instituit stare de carantina in cazul unui avion de pasageri care a aterizat miercuri dimineata la New York, dupa ce aproximativ 100 de pasageri s-au plans ca se simt rau, scrie mediafax.ro.

- Situație cel puțin bizara pe Aeroportul JFK, unde un avion aterizat de urgența a fost pus sub carantina. Cel puțin 100 dintre cei 500 de pasageri au inceput sa se planga ca se simt rau, iar cauza nu este cunoscuta momentan.

- Cel putin 18 persoane au fost ranite dupa ce un avion de pasageri cu 164 de persoane la bord a derapat sambata dimineata la aterizarea pe pista aeroportului din orasul Soci din Rusia si a lat apoi foc, au transmis autoritatile, citate de BBC.

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a organizat, marti, un exercitiu nocturn in cadrul caruia s-a simulat un atac terorist intr-un avion aflat in zbor si neutralizarea atacatorilor de catre ''soimii aerului'' - echipa de securitate de la bordul aeronavei. "In scenariile de astazi am…

- Aeronava a luat foc dupa prabusire, insa majoritatea persoanelor aflate la bord au reusit sa iasa prin propriile forte. Ministerul Transporturilor din Mexic a comunicat ca aeronava s-a prabusit la aproximativ 10 kilometri departare de aeroportul international din Durango. La bordul aeronavei…

- Un avion al companiei Air Moldova, care a decolat din Chisinau cu destinația Sankt Petersburg, a fost lovit de fulger, informeaza publika.md. Pilotii aeronavei au fost nevoiti sa faca cale intoarsa.

- Zeci de pasageri ai unui avion care zbura pe ruta Irlanda - Croatia au fost raniti din cauza depresurizarii cabinei, aeronava aterizand de urgenta in Germania, informeaza site-ul agentiei Reuters.