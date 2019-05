Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman a fost dat jos de la volan, cu forta, de un politist, ca sa se uite la victima unui accident mortal, in Germania. Agentul s-a enervat ca cei care treceau prin zona fotografiau scena accidentului.

- In urma incidentul care a avut loc pe 14 mai conducerea Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Brasov a deschis o ancheta interna. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate vedea ca un polițist s-a batut cu un sofer de autobuz in incinta RAT Brasov. Dupa o agresiune petrecuta in…

- Oana Sarbu a povestit recent, despre accidentul de mașina suferit in urma cu ceva timp, și care i-a marcat viața. Artista s-a rasturnat cu mașina și a avut nevoie de cinci operații la piciorul drept. „La 30 de ani, am avut un accident urat, m-am rasturnat cu masina. Doi ani m-am luptat sa ma recuperez…

- Un accident rutier soldat cu o victima a avut loc in urma cu putin timp, luni 13 mai, in jurul orei 8, in satul Lusca, comuna Sagna. “Accident rutier in comuna Sagna, sat Lutca. La locul evenimentului s-a deplasat o autospeciala de intervenție, cu un echipaj de pompieri militari, din cadrul Detașamentului…

- Un tanar de 29 de ani se zbate intre viata si moarte la spital dupa ce a condus masina cu viteza excesiva pe un drum acoperit cu pietris, iar la un moment a pierdut controlul directiei si s-a rasturnat.

- Accidentul rutier s-a petrecut la ieșire din localitatea Huedin, Podul Vinerii, in județul Cluj. Un autoturism cu volan pe dreapta care circula pe sensul de mers Oradea-Huedin a patruns. pe sensul opus. Mașina a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, in care se afla…

- Doi politisti din Iasi au ajuns la spital dupa ce au fost implicati intr-un accident in Capat CUG. Accidentul s-a petrecut vineri, putin dupa ora pranzului. Politistii se aflau intr-un autoturism neinscriptionat cand au fost loviti de un VW Touareg. In urma impactului, cei doi politisti au avut nevoie…