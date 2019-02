Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 25 de ani a adus pe lume, pe cale naturala, sapte bebelusi. Fara incidente sau complicatii, femeia se bucura acum de dragostea celor sase fetite si a unui baietel. Toti sunt intr-o stare minunata!

- O situația incredibila a avut loc ieri in fața blocului unde locuiesc doi elevi de la Școala gimnaziala nr. 3 din Brașov, unde o femeie a incercat sa-și ia cu forța copiii acasa din mașina cu care matușa lor ii adusese la școala. Minorii locuiesc cu tatal, aceasta fiind dorința lor, deși mama a caștigat…

- In cel mai mare spital din Oltenia, Spitalul Judetean din Craiova este mai frig ca afara. In plin sezon de gripa, pacientii au fost nevoiti sa-si aduca radiatoarele de acasa pentru a se incalzi.

- Situația de la Dinamo e mai grava decat pare. Echipa are șanse infime de a intra in play-off, iar jucatorii pleaca pe banda rulanta. Alte probleme din timpul sezonului au ieșit acum la iveala. Daniel Popa, atacantul in varsta de 23 de ani al "cainilor", a jucat sezonul trecut pentru FC Botoșani, iar…

- Leonardo, directorul sportiv al lui AC Milan, acuza arbitrul partidei cu Olympiakos, 1-3, și pentru ca "nu a suspendat meciul cu Olympiakos. Cand atacam, pornea o sirena care facea un zgomot insuportabil". Drumul lui Milan in Europa League se oprește in grupe. Ceea ce nu li se intamplase rossonerilor…

- Ceața densa care a acoperit stadionul din Pitești pare sa afecteze mai mult decat se credea meciul dintre FCSB și Viitorul, care trebuia sa se joace astazi, de la ora 20:00. Din informațiile GSP, televiziunile deținatoare de drepturi nu vor ca meciul sa se joace maine, de la ora 14:00 cum ar dori cele…

- Municipiul Botosani risca sa devina un patinoar gigant. Societatea insarcinata cu deszapezirea n-are in stoc material antiderapant suficient. Mai mult decat atat, din cauza unor litigii, soferii de pe utilaje refuza sa vina la deszapezire.