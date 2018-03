Stiri pe aceeasi tema

- Elevi din Timișoara, nevoiti sa repete Simularea, dupa ce lucrarile lor s-au „ratacit”. S-a intamplat la Liceul Jean Louis Calderon. Cu acceptul Ministerului Educatiei, al parintilor si al elevilor, testul a fost reluat, vineri dimineata, de cei sase copii. „Am incercat sa dam de aceste lucrari si…

- Ghinion cu carul pentru șase elevi de clasa a VIII-a inscriși la Liceul Teoretic „Jean-Louis Calderon” din Timișoara. Aceștia vor susține, maine, din nou simularea Evaluarii Naționale la Limba Romana, dupa ce o profesoara le-a pierdut lucrarile. Totul s-a aflat in momentul in care au fost facute publice…

- Simularea probei de Limba Romana a Evaluarii Naționale a avut loc in 5 martie. De atunci s-au afișat și rezultatele, dar nu și in cazul a șase elevi de la Liceul Jean Louis Calderon din Timișoara. Aceștia nu au primit rezultatele la Romana pentru ca nu li se mai gasesc lucrarile. Nu se știe…

- Simulare BAC 2018. Elevii claselor a XI-a și a XII-a au susținut, miercuri, a doua simulare a examenului de Bacalaureat 2018. Aceasta proba a fost cea specifica profilului, dupa ce, luni, cei inscriși in anii terminali ai invațamantului preuniversitar au susținut examenul la Limba și Literatura Romana.…

- SUPARATI…Mai multi profesori din liceele vasluiene au refuzat sa participe la supravegherea elevilor la simularea examenului de bacalaureat la Limba si Literatura Romana. Conform liderului sindicatului FSLI Vaslui, Sorin Tiplea, numai pe raza municipiului Vaslui, 282 de profesori au boicotat aceste…

- Un baiat de noua ani din Mississippi si-a impuscat in cap propria sora, cu patru ani mai mare decat el, dupa ce aceasta a refuzat sa-i dea consola de jocuri.Potrivit autoritatilor din Mississipi, fata a fost impuscata din spate cu un pistol, iar glontul i-a perforat creierul.

- Simularea examenelor de Bacalaureat, pentru clasele a XI-a si a XII-a, a debutat luni, 19 martie, cu proba de Limba si Literatura Romana, dar si cu boicotul profesorilor, nemultumiti de faptul ca nu au fost rezolvate problemele salariale discutate in ultima vreme cu reprezentantii Guvernului.

- SUBIECTELE la simularea examenului de Bacalaureat 2018 la limba și literatura romana pentru elevii de clasa a XII-a. Baremele de corectare vor fi afișate pe portalul Ministerului Educației, Edu.ro, dupa ora 15.00. Subiecte clasa a XII-a, profil real: Simularea probelor scrise din examenul national…

- Elevii de clasa a VIII-a din județul Timiș au obținut rezultate dezastruoase la simularea Evaluarii Naționale, la fel ca-n anii precedenți. Inspectoratul Școlar Timiș a anunțat, astazi, ca doar 46% dintre candidați au avut o medie mai mare de 5. Astfel, la simularea Evaluarii Naționale s-au prezentat…

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat in proporție de 99,4% rezultatele inregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII), desfașurata in perioada 5-7 martie. 47% au luat 5 sau mai mult. Anul trecut, procent de 51,47% Astfel, la…

- Elevii de clasa a VIII-a care au participat la simularea probelor scrise de la Evaluarea Nationala, in perioada 5-7 martie, au aflat vineri rezultatele. Trebuie spus faptul ca simularea s-a desfașurat in aceleași condiții in care se va desfașura și examenul real, din vara. Subiectele au fost elaborate…

- Membrii de sindicat din peste 1.100 de unitați de invațamant sunt nemulțumiți de faptul ca nu au fost rezolvate problemele salariale discutate in ultima vreme cu reprezentanții Guvernului, dar și de comasarile unitaților de invațamant sau concedierile ce ar urma sa apara in urmatoarea perioada.…

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea Evaluarii Nationale au obtinut media generala peste 5, conform Ministerului Educatiei. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog.

- Rezultate simulare Evaluare Naționala 2018. Aproximativ 180.000 de elevi din clasa a VIII-a au sustinut examenul de Simulare Evaluare Nationala 2018, perioada 5 – 7 martie 2018, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). UPDATE 16 martie, ora 17:00 Ministerul Educatiei…

- Documente atasate: BAREM MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 BAREM ROMANA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 Subiecte matematica, simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO SUBIECTE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO REZULTATE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2018. Ministerul Educatiei Nationale…

- Rezultate simulare Evaluare Naționala 2018. Aproximativ 180.000 de elevi din clasa a VIII-a au sustinut examenul de Simulare Evaluare Nationala 2018, perioada 5 – 7 martie 2018, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Notele obtinute ca rezultate Simulare Evaluare Naționala…

- Cu toate ca profesorii membri de sindicat au refuzat sa participe la simularile Evaluarii Naționale pentru elevii claselor a VIII-a, acestea s-au desfașurat in condiții normale, in toate unitațile de invațamant de pe raza județului Arad. S-au susținut simulari la probele de Limba și literatura romana,…

- Elevii care nu au putut participa la simularea EN VIII din perioada 5-7 martie din cauza boicotului reprezentanților Federației Sindicale Libere din Invațamant, vor avea posibilitatea de a susține testul, care va fi anunțat, dupa consultarea inspectorilor școlari generali, anunța Ministerul Educației.…

- Elevii de clasa a VIII-a apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna vor sustine miercuri proba la limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul ...

- Crima de la metroul Dristor, unde Magdalena Șerban a ucis-o pe Alina Ciucu, o tanara gravida de 25 de ani, dupa ce a impins-o in fața metroului a șocat o lume intreaga. Insa, cei care așteapta o sentința dura pentru „criminala de la metrou” ar putea fi dezamagiți.

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca le va cere inspectoratelor judetene organizarea unei noi simulari a Evaluarii Nationale in cazurile in care sesiunea de luni nu a putut avea loc ca urmare a faptului ca examenul a fost boicotat de unii profesori. "In primul rand, eu sunt preocupat…

- Vezi mai jos subiectele integrale de la simularea sustinuta astazi, 5 martie 2018, de catre elevii de clasa a VIII-a la Limba si literatura romana: Elevii de clasa a VIII-a au inceput astazi, 5 martie, simularea probelor din cadrul Evaluarii Nationale 2018, cu testarea la Limba si literatura romana.…

- Elevii de clasa a VIII-a au susținut astazi simularea Evaluarii Naționale la Limba și literatura romana. Evaluarea a inceput la ora 9.00 și a durat doua ore. In Dolj, din cei 5319 inscriși au fost 4543 elevi prezenți, inregistrandu-se 765 ...

- Simulare clasa a 8-a 2018. Elevii din clasa a VIII-a dau simularea Evaluarii Naționale 2018 în perioada 5-7 martie, prima proba scrisa fiind luni la Limba și literatura româna. Realitatea.

- Conform Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr. 3109/29.01.2018, incepand de astazi, 5 martie 2018 va avea loc simularea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a. Cele doua probe se vor desfasura luni, 5 martie, la Limba si Literatura Romana si marti, 6 martie, la Matematica.

- Peste 4.200 de elevi brașoveni vor susține, astazi, prima proba scrisa la Limba si Literatura Romana, la simularea Evaluarii Naționale. Calendarului simularii Evaluarii Naționale, pentru elevii de clasa a VIII-a, continua pe 6 martie la Matematica și in 7 martie la Limba si Literatura materna pentru…

- Luni dimineața incepe simularea Evaluarii Naționale. Prima proba este cea scrisa la limba și literatura romana , programata sa inceapa la ora 9,00. Subiectele de simulare vor respecta programa valabila pentru Evaluarea Naționala, iar modul de desfașurare a testarii este cel de la examenul propriu-zis.…

- 5.150 de elevi de clasa a VIII-a din Bihor vor sustine, azi, simularea examenului de Evaluare nationala. Cadrele didactice din 50 de unitati de invatamant din Bihor au optat sa nu participe la simularea examenului de Evaluare nationala, care se desfasoara in perioada 5-7 martie. Dascalii…

- In urma informațiilor aparute in presa, potrivit carora cadrele didactice din 1.100 unitați de invațamant au optat sa boicoteze simularea probelor din cadrul Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, Ministerul Educației Naționale (MEN) face urmatoarele precizari: „Ministerul Educației…

- In Timiș sunt așteptați la examene 5.180 de elevi incriși in clasa a VIII-a, in anul școlar 2017-2018. Luni, 5 martie, va avea loc simularea examenului la Limba și literatura romana. In 6 martie, elevii de a opta vor da examenul la Matematica, iar in 7 martie proba la Limba și literatura…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017 - 2018. Conform calendarului, luni, 5 martie, are loc proba…

- Simulare clasa a 8-a 2018. Elevii din clasa a VIII-a dau simularea Evaluarii Naționale 2018 în perioada 5-7 martie, prima proba scrisa fiind luni la Limba și literatura româna.

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017-2018. “Calendarul simularii…

- Evaluarea Nationala. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de...

- In perioada 5 - 7 martie, MEN organizeaza simularea Evaluarii Nationale, la care sunt asteptati sa participe cei aproximativ180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017 -...

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Sunt așteptați sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscriși in clasa a VIII-a la inceputul anului școlar 2017-2018. Calendarul simularii…

- Conform Ordinului de ministru nr. 3019/2018, simularea examenului de Evaluare Nationala 2018 incepe luni, 5 martie, cu testarea elevilor de clasa a VlII-a la Limba si Literatura Romana. Liceenii din clasele terminale vor incepe simularea BAC-ului pe 19 martie. Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul…

- Potrivit calendarului simularii Evaluarii Naționale este urmatorul: luni, 5 martie- Limba și literatura romana, in 6 martie – Matematica, in 7 martie- Limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele. Ministerul Educației organizeaza in intervalul 19 – 30 martie…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 ndash; 16 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII a. Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul National de Evaluare si Examinare a postat modele de teste, pe site ul http: subiecte.edu.ro…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul Național de Evaluare și Examinare a postat modele de teste, pe site-ul …

- Simularile evaluarii naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simularii probelor examenului de bacalaureat național, in anul școlar 2017-2018, se vor desfașura intre 5 și 16 martie, respectiv 19 și 30 martie, potrivit OMEN 3109/2018, din 29 ianuarie anul curent. Publicat in urma cu cinci zile in…

- O zi cu multe emoții pentru elevii inscriși in clasa a XII-a. Luni au aparut modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2018, dar și calendarul sesiunilor in care se poate susține testarea. Pe site-ul Ministerului Educației, edu.ro, au aparut ultimele detalii cu privire la subiectele de la probele…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, iar in intervalul 19 – 22 martie 2018 va avea loc simularea probelor scrise la Bacalaureat. La simularile examenelor naționale vor participa elevi din…

- Ministerul Educatiei a anuntat joi calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie.…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii de clasa a VIII-a vor incepe pe 5 martie, cu simularea la limba romana, vor continua a doua zi, pe 6 martie, cu cea la matematica, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 martie. Elevii din clasele a XI-a si a XII-a vor sustine simularile…

- Simularea examenelor din acest an școlar se va desfașura, la nivel național, in luna martie. Mai exact, simularea Evaluarii Naționale a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) are loc in perioada 5 – 7 martie, in timp ce simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat este programata in…

- Ministerul Educatiei a anuntat joi calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie.…

- Calendar simulare Evaluare Nationala pentru clasa a VIII - a 13 martie: Limba si literatura romana 14 martie: Limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna) 16 martie: Matematica 31 martie:…

- Elevii din clasa a VIII-a dau simularea Evaluarii Naționale 2018 in perioada 5-7 martie, prima proba scrisa fiind la Limba și literatura romana. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.…