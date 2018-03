Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente isi pastreaza, in acest an, calitatea de asigurat pana la termenul de depunere a declaratiei unice, 15 iulie, se arata intr-un comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), remis joi. Potrivit sursei citate,…

- Severica Covaciu, senator PMP din Maramureș ia atitudine. Solicitare adresata Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind recuperarea sumelor platite pentru concediile medicale ale angajatilor in termen legal! Severica Covaciu, senator PMP din Maramureș a adresat o solicitare Presedintelui…

- Printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, Diana-Monica Isaila a fost numita, ieri, ca membru al Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), in locul lui Petru Armean, pentru durata ramasa a mandatului....

- Aseara a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 221 decizia primului ministrul Viorica Vasilica Dancila numarul 114 prin care Diana Monica Isaila este numita membru al Consiliului de Administratie la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.Numirea a fost facuta la propunerea…

- Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza in cuantum de 80% sau 100%, dupa caz, din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului, la fel ca in anii precedenti, fara a interveni fractie de luna. Recuperarea de catre…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, vineri, ca rambursarea contravalorii cheltuielilor medicale pentru asiguratii romani care se trateaza intr-o alta tara se va putea face mai usor, precizand ca nu va mai fi nevoie de traducerea actelor medicale in limba romana.

- Gravidele și lauzele sunt automat asigurate la sanatate, chiar daca nu cotizeaza, nefiind angajate și indiferent de cat de mare sau mic e venitul lor. Pentru perioada 2018-2019, serviciile medicale de baza gratuite pentru asigurații din Romania sunt prevazute intr-un proiect de hotarare de Guvern in…

- Lista de servicii va fi mai lunga pentru cei asigurați in sistemul sanitar autohton decat pentru cei neasigurați, iar majoritatea serviciilor sunt prevazute cu decontare integrala, adica fara plata, scrie avocatnet.ro Pachetele medicale la stat pentru perioada 2018-2019 vor fi curand aprobate la nivelul…

- Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutati, printre care faptul ca medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B si C pentru toate categoriile de asigurati si pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic. De asemenea, finantarea serviciilor medicale…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de hepatita C,…

- 130.000 de romani vor beneficia anul acesta de tratament și monitorizare prin Programul Național de Onacologie, pentru care s-a alocat un buget de 1,5 miliarde de lei. Schimbari majore vor avea loc, anul acesta, pentru pacienții cu afecțiuni oncologice, a anunțat președintele interimar al Casei Naționale…

- Declaratia 600 si amanarea termenului de depunere au creat un haos total in randul contribuabililor care au venituri extra-salariale. Iar intrebarea tuturor in aceasta perioada este: daca nu au platit contributiile la sanatate in 2018, mai sunt asigurati in sistem si mai pot beneficia de servicii medicale?…

- Asiguratii vor putea obtine medicamentele cu si fara contributie personala de la oricare farmacie din tara Protestele medicilor de familie din ultimele luni au determinat reprezentanții Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) sa vina cu soluții in ceea ce ...

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), si-a incheiat, miercuri mandatul, anuntand ca sumele alocate in Legea bugetului pentru anul 2018 ajung doar pana in lunile septembrie — octombrie, fiind in mod clar insuficiente pentru acoperirea nevoilor medicale ale populației.…

- Seful CNAS a demisionat. Laurentiu Mihai, despre principala problema a sistemului de sanatate Laurentiu Mihai si-a dat demisia din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la doar trei luni de mandat, care urmare a instalarii noului guvern, seful CNAS fiind numit de catre premier.…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) urmareste schimbarile de la nivelul principalelor institutii cu atributii in gestionarea sistemului medical. Din pacate, constatam ca la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) exista schimbari frecvente care genereaza…

- Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED, trage semnalul de alarma! Noile reglementari ale Contractului – Cadru care faciliteaza accesul pacienților la servicii medicale gratuite și compensate nu pot fi aplicate pentru ca nu au norme de aplicare și, prin urmare, nu vor putea fi…

- Presedintele CNAS Laurentiu - Teodor Mihai a fost eliberat din functie la cerere. incepand cu data de 1 februarie, conform unei decizii publicate vineri in Monitorul Oficial. "La data de 1 februarie 2018, domnul Laurentiu - Teodor Mihai se elibereaza la cerere din functia de membru al consiliului de…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a publicat, marti, varianta actualizata a proiectului de contract-cadru ce va reglementa condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în 2018.

- Noul contract-cadru vizeaza cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala a acestora, anunta Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS).

- Eurodeputatul PNL Cristian Busoi, la Cluj: „Riscam sa nu cheltuim banii europeni pentru spitalele regionale" Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a criticat vineri modul in care guvernul PSD gestioneaza proiectul construirii celor trei spitale regionale de urgenta pe fonduri europene, din care unul…

- Sistemul medical actual, bazat pe asigurari sociale de sanatate, nu mai functioneaza, iar Romania trebuie sa se gandeasca la o alta varianta, in conditiile in care exista doar 5 milioane de platitori in totalul populatiei de 20 milioane de persoane, a spus Laurentiu Mihai, presedintele Casei Na­tionale…

- Ministrul Sanatatii, s-a intalnit cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si reprezentantii acestei institutii pentru a discuta propunerile de debirocratizare a actului medical care urmeaza sa fie cuprinse intr-o Ordonanta de modificare a Legii nr. 95 a Sanatatii. Ministrul Sanatatii…

- Sistemul informatic al CNAS, in continuare vulnerabil Sistemul informatic al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nu a fost proiectat pentru gradul de complexitate caruia trebuie sa-i faca fata, a declarat presedintele CNAS, Laurentiu Mihai. El a vorbit joi, într-o conferinta,…

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sustine ca sistemul de sanatate trebuie sa primeasca o finantare mult mai buna decat in prezent, astfel incat toti pacientii sa poata avea acces la servicii medicale. „Nu cunosc care este necesarul de asistenta medicala,…

- Mai multe propuneri ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au fost prezentate ministrului Sanatatii, cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul prescriptor, iar responsabilitatea retetei cu medicamente compensate va fi a medicului specialist. „Este in…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, afirma intr-un comunicat remis presei ca noile masuri privind debirocratizarea actului medical agreate impreuna cu reprezentantii CNAS vor fi introduse intr-un proiect de ordonanta care va fi supus aprobarii Guvernului in cursul acestei luni. 'Noile masuri…

- Medicii de la Ambulanta, dar si cei din Camerele de Garda ale spitalelor lucreaza la foc continuu. Motivul: ca sa nu plateasca retetele si consultatiile, pacientii nu mai apeleaza la medicii de familie dupa scandalul dintre acestia si reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

- 2,5 milioane de bolnavi nu pot beneficia de servicii medicale gratuite Foto: radiocluj.ro. La nivel national, aproximativ 88% dintre medicii de familie au semnat prelungirea de contract cu casele de asigurari de sanatate, însa aproape 1.400 refuza înca sa faca acelasi lucru. Astfel…

- Președintele Societații Naționale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este ilegal ca CNAS sa nu prelungeasca contractele și cu medicii de familie care nu au semnat actele adiționale, precizand ca protestul se va incheia in curand, dar fara niciun rezultat. „La nivelul…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) cer demiterea ministrului Sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in contextul in care CNAS a anuntat ca perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire…

- Reprezentantii medicilor de familie apreciaza ca ”decizia iresponsabila” a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) de a nu mai continua semnarea actelor aditionale reprezinta o incalcare grava a legii, iar aproximativ 4,5 milioane de romani au ramas fara medici de familie. In plus, acestia solicita…

- Medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de birocratia din sistemul de sanatate. Aproximativ 25% dintre medicii de familiei au refuzat sa semneze contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate, perioada de semnare a actelor aditionale expirand deja.

- Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele adiționale vor putea intra in relații contractuale…

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari de sanatate, in baza caruia se acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate.…

- La fel ca o mare parte din colegii lor din țara, medicii de familie buzoieni au semnat actele adiționale la contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate, acțiunea de protest declanșata azi de cele doua organizații profesionale reprezentative neafectandu-i pe pacienții asigurați din Buzau. Decizia…

- Societatea de Medicina de Familie (SMF) Arad va depune plangere penala impotriva presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu-Teodor Mihai, pe care il acuza ca a prezentat date false la discutarea bugetului, motiv pentru care s-a ajuns la subfinantarea asistentei medicale.…

- "Am incredere in profesionalismul medicilor de familie" Pâna la sfârsitul anului 2017, peste 60 % din medicii de familie aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor…

- Deputatul Vass Levente, membru in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, a declarat miercuri, intr-o intalnire cu presa, la Targu Mures, ca medicii de familie au dreptate sa se revolte, insa nu trebuie sa foloseasca pacientul pentru a-si castiga drepturile in fata Ministerului Sanatatii si a…

- Ministrul Sanatații, Florian Bododg, a discutat in aceasta dimineața cu președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate despre revendicarile reprezentanților medicilor de familie. Acesta afirma ca, pe 2018, este prevazut ca bugetul pentru medicina de familie sa fie suplimentat cu 278 milioane…