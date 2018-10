Stiri pe aceeasi tema

- Niciunul dintre cei aproape 5.000 de oameni inscriși pe listele a doua secții de votare de la Colegiul „Matei Basarab” din Capitala nu s-au prezentat pana in prezent la vot, toți avand domiciliul in același imobil. Potrivit reprezentanților secțiilor, oamenii sunt din Republica Moldova.La…

- Potrivit datelor oficiale furnizate de Biroul Electoral Central, in prima zi de referendum au fost 17 secții de votare in care, in afara de membrii comisiei de votare, niciun alt om nu a intrat, procentul de votare fiind de 0%, informeaza Mediafax.Una dintre secții de votare in care nu și-a…

- Vineri, 21 septembrie 2018, la Școala Gimnaziala din Perieți, Ambasada Germaniei din Romania impreuna cu Colegiul Național «Matei Basarab» București, au donat elevilor, in cadrul proiectului «Zambește și daruiește», rechizite școlare. La eveniment au participat primarul Adrian Merlea, Peter Hans, reprezentant…

- In primele cinci zile ale acestei luni, la Constanța a avut loc cea de-a V-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Lectura la care au participat 60 de elevi (cu varste cuprinse intre 13 și 19 ani) din cinci țari: Qatar, Ucraina, Republica Moldova, Cipru și Romania. Din lotul țarii noastre au facut parte…

- Pasionații de off-road pe patru roți au de acum la dispoziție un mega circuit, primul de acest gen, anvergura și complexitate din Romania. Acesta este localizat la cațiva km de Capitala, langa Ciolpani, in incita bazei sportive TCS Racing Park.

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat sambata ca soferul fugar care a lovit vineri 5 masini in nordul Capitalei este recidivist, o "persoana periculoasa", fiind dat in consemn la frontiera. Politia Capitalei a dat publicitatii portretul robot al conducatorului auto. In acelasi context,…

- În ultima saptamâna, au fost raportate înca 105 cazuri nou confirmate de rujeola în 12 județe și în Capitala, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate pâna vineri este…