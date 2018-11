Situaţie halucinantă în judeţul Dâmboviţa. Localitatea care nu are NICIO trecere de pietoni In satul invecinat insa, lucurile stau exact pe dos. Aici au aparut treceri de pietoni cu nemiluita, dar au fost proiectate din gard in gard sau din sunt in camp. Oamenii din Odobesti sunt mandri ca au asfalt ca la oras si nu mai sunt nevoiti sa mearga prin noroaie. Cei de la primaria din localitate spun ca lucrarea nu a fost inca receptionata, iar pana la final spera sa corecteze lucrurile. sursa: ProTV Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

