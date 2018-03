Stiri pe aceeasi tema

- Salvați Copiii Romania a lansat, marți, in prezența domnului secretar de stat Raed Arafat, doamnei Prof. Dr. Silvia Stoicescu, Președinta Comisiei de Neonatologie a Ministerului Sanatații, a doamnei Prof.Dr. Maria Stamatin, Președinta Asociației de Neonatologie din Romania și a șefilor secțiilor de…

- Un numar de 152.953 de cereri au fost depuse in prima etapa din calendarul de inscriere in invatamantul primar (8 – 26 aprilie) pentru anul scolar 2018 – 2019, informeaza Ministerul Educatiei Nationale, intr-un comunicat transmis marti AGERPRES . Potrivit sursei citate, din totalul cererilor, 129.689…

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia cererilor de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 depuse in prima etapa prevazuta in calendarul aprobat (8 - 26 martie). Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, au fost completate si depuse, la nivel national, 152.953…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca are oferte pentru Denis Alibec, dar nu a renuntat la serviciile atacantului fiindca e convins ca poate obtine mai mult la vara. "Nu se face calcul pe cazuri, ci pe sume. Tragi linie pentru ca faci 10 afaceri, nu iti spui ca in aia ai castigat,…

- Rodica Boboc este o doamna prin definitie. Eleganta, inteligenta, ambitioasa, sensibila, perseverenta si cerebrala. Prenumele Rodica poate ca nu a fost ales intamplator, pentru ca el semnifica „autoritate, ambitie si cu aptitudinea de a acumula o anumita cantitate de putere, fiind activa si foarte capabila…

- Țigarile IQOS sunt promovate in București. De la ultimele materiale publicitare s-a activat și Raed Arafat, secretar de stat in MAI, care a criticat produsul pe Facebook. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta și fondatorul SMURD, susține ca opoziția lui fața de IQOS a venit dupa…

- Laurentiu Popa este un pictor galatean supranumit Rembrandt, dupa maestrul clar-obscurului, tocmai pentru maiestria cu care stapaneste aceasta tehnica. Laurentiu a dus tehnica clar-obscurului la un alt nivel si a creat o tehnica proprie, care se numeste strat in strat, si care i-a adus renumele la nivel…

- "Aspiratia de corp strain este o urgenta majora, daca nu intervii in timp cat mai scurt, poate fi ireversibila situatia. Sunt unele vegetale care, din cauza umiditatii care exista in caile aeriene si caldurii, isi maresc foarte repede volumul si ii sufoca pe loc, un astfel de exemplu fiind fasolea.…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de…

- Parintii care doresc sa-si dea copiii la scoala de la varste fragede trebuie sa stie ca acest lucru se poate numai daca cel mic este admis in urma unei evaluari psihosomatice efectuata de specialisti, adica de psihologi sau logopezi. Evaluarea urmareste dezvoltarea copilului nu doar la nivel cognitiv,…

- „In momentul de fata am terminat studiul de prefezabilitate si am inceput demersurile pentru PUZ, si speram ca va fi votat de catre consilierii generali undeva in luna mai. Constructia in acea zona va incepe in octombrie 2019, iar acest spital va avea un numar de 1.015 paturi, plus 100 de paturi…

- Inca doi copii au murit din cauza rujeolei, anunta CNSCBT. Este vorba despre doi copii in varsta de 8 luni, respectiv 10 luni, ambii din Bacau. Potrivit sursei citate, numai in saptamana 26.02 – 02.03.2018 au fost raportate inca 123 de cazuri nou confirmate in 10 judete si in municipiul Bucuresti.Cel…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat, vineri, ca diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania. Mai mult, social-democratul PSD a subliniat ca nu a „sesizat un discurs…

- Presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat, marti, ca fostul sef al SRI, George Maior, a confirmat faptul ca SRI l-a informat pe presedintele de la acea vreme, Traian Basescu, cu privire la motivele pentru care Alina Bica trebuia refuzata in functia…

- Un baietel in varsta de doi ani din localitatea Duda-Epureni, judetul Vaslui, a fost transportat de la Spitalul Husi la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitala. "Este vorba despre un baietel de doi ani, din localitatea Duda-Epureni, care a fost adus la Spitalul Husi, dupa ce s-a impiedicat…

- CHIȘINAU, 26 feb — Sputnik. Moldova se afla zilele acestea sub Cod Galben de ger, în urma patrunderii unor mase de aer rece de origine arctica. Potrivit meteorologilor, temperatura aerului în orele nocturne va coborî, pe 26 februarie și 1 martie pâna la —15..-19°…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, vineri, ca in evidențele instituției sunt inregistrate 31.312 locuri de munca vacante, in data de 23 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia joburilor vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.540, Prahova…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava ndash; Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti.Potrivit Politiei Romane, trenul IR1752 a lovit un autoturism,…

- Probleme grave pentru un fost baron PSD! Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj si al PSD Gorj, se afla internat in stare grava in Spitalul "Elias“ din Bucuresti.Potrivit unor apropiati ai familiei, Nicolae Mischie a fost plecat in Germania…

- Politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai multe echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, care au inceput…

- Un grav accicentu rutier a avut loc, miercuri seara, în municipiul Constanța, pe soseaua Mangaliei. Din primele informații o familie formata din bunica, mama, tata și un copil de aproximativ trei ani a fost spulberata de o mașina, anunta Ziua de

- Elena Miron și-a schimbat cariera dupa varsta de 30 de ani, cand a devenit o esteticiana de succes. Cand și-a deschis un salon de cosmetica in București, in plina criza economica, Elena Miron a incercat de fapt marea cu degetul. Reinventata dupa varsta de 30 de ani, cand a decis sa devina estetician…

- Premierul Viorica Dancila arunca bomba privind Spitalul Regional de Urgența Cluj și spune ca proiectul este în pericol. ”Legat de cele trei spitale pe fonduri europene, cele trei spitale nu sunt în situatia pe care ne-am fi dorit-o cu totii.…

- Detașamentul de pompieri Barlad a fost solicitat sa intervina in urma cu cateva minute, in zona fabricii Fepa, dupa ce un copil in varsta de un an a ramas blocat in interiorul unui autoturism inmatriculat in județul Constanța.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, iși aduce fetița de un an și șase luni la București pentru ca ”nu mai poate de dorul ei”, iar micuța sufera și ea ”dupa mami”, fiind foarte fericita cand o vede. ”Am o fetița de un an și șase luni. Am adoptat-o din spitalul meu, cand micuța avea o luna. Acum avem…

- Lidia Buble le-a aratat celor care o indragesc cum arata ea la varsta de 13-14 ani, scrie click.ro. Vedeta s-a amuzat de felul in care era la aceasta varsta, dar le-a transmis fanilor sa nu rada de ea. "Am primit niste poze cu mine de prin clasa a 7-a, a 8-a, daca ti le arat o sa ma lasi pe drumuri…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt inregistrate 27.802 locuri de munca. Cele mai multe joburi sunt in Bucuresti, Prahova si Arad. 0 0 0 0 0 0

- • Copilul a fost transferat saptamana trecuta la București! Imensa tragedie in familia unui cuplu din Targu Jiu! Fiul cel mic al acestora, in varsta de doar un anișor și jumatate, a plecat printre ingeri duminica dimineața. Micuțul alaturi de parinții sai s-au prezentat prima data la Spitalul…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, ca o femeie in varsta de 78 de ani, din Bucuresti, a murit, fiind confirmata cu virus gripal tip A, in curs de subtipare, avand conditii medicale preexistente si antecedente…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca Romania are o economie fragila, dar s-ar putea sa nu fie ocolita de efectele generate de caderea marilor burse, afirmand ca acestea se vor vedea in deprecierea cursului si cresterea preturilor.…

- Tanara in varsta de 17 ani care a suferit luni dupa-amiaza arsuri pe 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu a decedat la Sectia UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a declarat prefectul Brasovului, Marian Rasaliu pentru Agerpres. Initial, s-a solicitat interventia unui elicopter…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor premierului, iar…

- Compania romaneasca SIMEX a lansat in premiera la Expozitia Internationala de Mobila si Design Interior «IMM Cologne 2018» Koln, Germania noul brand MOOD by SIMEX sub semnatura cunoscutului designer roman Constantin Alupoaei de la studioul IZZI DESIGN BOX din Bucuresti. Prezentarea a fost un scucces…

- Cu putin timp inainte de a implini 14 ani, tanara a aflat ca sufera de o boala pentru care nu exista leac. Pe vremea cand inca nu implinise 14 ani, Maria Costache, din Bucuresti, a aflat ca sufera de o boala pentru care nu exista leac. La vremea respectiva, fata nu a constientizat cat de grava e problema,…

- Dr. Quinn: Nu va plac dietele? O nutriționista din S.U.A. va invața cum puteți slabi… mancand. Pentru unii oameni (puțini, ce-i drept), este floare la ureche sa țina o dieta, fie ea și una extrema. Alții, în schimb, nu reușesc nicicum sa fie atât de motivați și disciplinați încât…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai Ministerului Sanatatii, au aprobat vineri cresterea la 200 a numarului de locuri pentru formarea medicilor…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanți ai instituțiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educației Naționale și ai Ministerului Sanatații, a aprobat vineri, 19 ianuarie, creșterea numarului de locuri pentru formarea…

- In vara anului 1977, o tanara de 18 ani a fost omorata in Bucuresti. Vinovatul stabilit initial a fost un taximetrist pe nume Gheorghe Samoilescu. Asasinul adevarat urma sa fie descoperit ulterior in persoana lui Cozmici Romca, un pictor de a comis o noua crima la cinci ani dupa ce Samoilescu a fost…

- Nivel record al schimburilor comerciale dintre Romania și Italia Ministrul de externe Teodor Mlelșcanu. Arhiva foto. România si Italia au înregistrat în 2017 cel mai mare nivel al schimburilor comerciale, de aproape 14 miliarde de euro, a anuntat ministrul de externe Teodor…

- Un barbat in varsta de 27 de ani, din comuna Baia, a fost pus sub acuzare de politisti si de procurori pentru o fapta grava legata de sechestrarea si lipsirea de libertate a unui minor in varsta de 14 ani. Totul a plecat de la o banala altercatie intre copii, pe care adultul a vrut ulterior sa o ...

- Salvamontistii reiau, marti, actiunea de cautare a turistului surprins sambata de o avalansa produsa in Masivul Bucegi. Un cont pe Facebook a fost deschis luni in memoria lui Daniel Rusu, tanarul in varsta de 30 de ani din Bucuresti care sambata a fost surprins de avalansa si al carui trup nu a fost…

- Incendiul a fost provocat de un frate mai mare care s-a jucat cu chibriturile in casa, incendiind niste haine. Imediat, baiatul s-a speriat si a iesit din casa, lasandu-si insa fratele in camera in care se manifesta focul. „La locul solicitarii s-a deplasat un echipaj de ambulanta, care a gasit minorul…

- Un copil nevaccinat antirujeolic, in varsta de 2 ani, din Mitocu Dragomirnei, a murit in data de 4 ianuarie a.c., la Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava si exista suspiciunea ca decesul ar fi fost provocat de rujeola. Seful Serviciului Control in Sanatate Publica ...

- "Ministrul Sanatatii va semna marti, 9 ianuarie 2018, contractele pentru achizitia unui numar de 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN) cu care vor fi dotate mai multe spitale judetene de urgenta si din Bucuresti (....) care nu detin aceste echipamente",…

- Purtatorul de cuvant al ISU Olt, plutonierul major Alin Basasteanu, a declarat ca, in jurul orei 00.05, echipajul SMURD Osica a intervenit in comuna Osica de Jos, de unde a preluat o adolescenta in varsta de 14 ani, constienta, cu o plaga de circa trei centimetri in zona mandibulei, in urma exploziei…

- Președintele Comisiei parlamentare speciale, Florin Iordache, i-a transmis, joi, ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, textul tradus al celor trei legi ale Justiției adoptate de Parlament, precum si o prezentare a modificarilor aduse prin amendamente. Documentele urmeaza sa fie puse la dispoziția…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a anuntat ca, ieri, erau inregistrate 16.491 de locuri de munca vacante, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet este urmatoarea: Bucuresti – 3.336, Arad – ...