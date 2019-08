Situatie grava la Cumpana, dupa furtuna de ieri seara: O noua fisura in taluzul afectat de alunecari de teren pe strada Dunarii

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anunțat, duminica, evacuarea locuințelor afectate de alunecarile de teren din comuna Cumpana, județul Constanța, pentru a putea incepe lucrarile de consolidare. El a adaugat ca Guvernul dispune de resursele financiare necesare intervenției imediate.„M-am…

- O noua fisura a aparut in urma furtunii de sambata seara in taluzul Canalului Dunare - Marea Neagra, in localitatea Cumpana, iar falia aparuta anterior la sapte metri de curtile caselor din zona s-a prabusit, a informat, duminica, Institutia Prefectului Constanta. "S-a constatat ca procesul…

- O furtuna violenta a provocat inundatii grave in New York, Statele Unite. Ploaia torentiala a transformat strazile metropolei in rauri adevarate. Masinile care stationau, au ajuns pe jumatate in apa, iar oamenii de pe strazi s-au pomenit in puhoaie pana la brau.

- Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a atribuit in urma unei licitatii publice contractul pentru elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii DALI : Reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren calamitate naturala zona Cumpana mal stang CDMN intre…

- Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta va reabilita taluzul afectat de alunecarea de teren din localitatea Cumpana. In acest sens, contractul "Studiu geotehnic si expertiza tehnica pentru reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren calamitate naturala , zona Cumpana…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului se va intruni in data de 7.06.2019, avand pe ordinea de zi si solicitarea lui Dumitru Pufleanu de emitere a acordului pentru consultarea publica PUZ pentru teritoriul delimitat de strada Pescarilor, cartier FinCoGeRo, plaja si strada Casin. Amplasamentul…

- Peste 170 de persoane au fost evacuate preventiv, in ultimele 24 de ore, din cauza inundatiilor care au afectat peste o suta de localitati, din 24 de judete, alti doi oameni surprinsi de viituri fiind salvati de pompieri, arata un bilant transmis, marti, de IGSU. Cea mai grava situatia a fost in judetul…

- Zeci de metri din strada Dunarii, localitatea Cumpana, situata pe malul Canalului Dunare-Marea Neagra, s-au prabusit in cateva zile. Totul a inceput pe 1 mai, cand pe strada a aparut o fisura. Apoi, a doua zi, portiunea de drum a inceput sa se prabuseasca sub ochii neputinciosi ai oamenilor.